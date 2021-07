Kalimba estrena novia en medio de los problemas con OV7

Una de las agrupaciones favoritas de los años 90, sin duda alguna es Onda Vaselina que años después se convirtió en OV7 y que posicionó en la cima del éxito temas como “Shabadabada”, “Love Colada”, “Enloqueceme”, entre muchas otras; sin embargo, actualmente las integrantes de dicho grupo se encuentran distanciados.

Pues hace un par de semanas, se reveló el fuerte conflicto que existe entre Lidia Ávila y M’Balia debido a las preferencias sexuales de “La Mulata”, además se dice que entre los integrantes existe otro tipo de conflictos, mismos que no han permitido a los cantantes ponerse de acuerdo para regresar a los escenarios.

Pese a los conflictos que existen dentro de OV7, uno de los exintegrantes más queridos de esta agrupación se encuentra más feliz que nunca pues se encuentra estrenando novia, se trata de Kalimba quien está muy enamorado.

¿Quién es la novia de Kalimba?

Desde hace un par de semanas el cantante de música pop ha estado más feliz y enamorado que nunca y esto es gracias a una bella mujer de origen colombiano y que se llama Alejandra.

Así es, la nueva novia de Kalimba se llama Alejandra y tiene 38 años de edad, es modelo, y de acuerdo con la revista TVNotas, la pareja se conoció en plena pandemia por el coronavirus.

Y es que Kalimba aunque está muy feliz, reveló al programa Hoy que las razones por las que OV7 no ha regresado a los escenarios no es por problemas internos como se han dado a conocer desde hace algunas semanas, sino que se debe a que no existe un foro que pueda recibir a todo el público que reúne los shows de la agrupación pop.