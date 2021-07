Acusan a Arturo Carmona de darle cariño "inapropiado" a su hija; él se defiende

Para festejar su cumpleaños, el actor Arturo Carmona organizó una fiesta con familiares y amigos y lo presumió en redes sociales. En su cuenta de Instagram subió una serie de videos y fotos con su hija Melanie, pero muchos usuarios opinaron que las muestras de cariño de él con ella fueron excesivas y hasta inapropiadas.

El actor mexicano, de 45 años, tuvo a su primera hija con la cantante Alicia Villarreal, quien le heredó el talento y la belleza de su hija. Pero luego de las fuertes críticas, Carmona no quiso quedarse callado y salió a aclarar las cosas.

El actor salió a defenderse. Foto: Especial.

¿Qué es lo respondió Arutro Carmona?

“Son comentarios estúpidos. No tiene que responder algo por responder, eh. No se sientan obligados”, sostuvo de inmediato el histrión, quien sostuvo que dichos comentarios no fueron motivo para que al actor se amargara la noche, pero los fans no ven con buenos ojos cómo trata él a Melanie, ya que muchos consideraban que tantos besos en la mejilla entre padre e hija se veían bastante mal: “Se pasan, todo tiene un límite, no es una relación”, “Arturo está obsesionado con Melanie”, fueron algunos de los dichos de los usuarios.

Muchos otros internauras recordaron que la hija de Arturo Carmona y la cantante Alicia Villarreal, Melenie Carmona denunció públicamente haber sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar cercano. Ante esa situación tan delicada, el actor sostuvo que apoyaba a su hija y que procederán contra el agresor.

El también ex futbolista aseguró que todo eso se trata de una maliciosa interpretación, pues lleva una excelente relación de padre e hija con Melanie. Y otros seguidores apoyaron a Arturo y expresaron que los que opinaban o pensaban mal del amor de padre hacia su hija decía mucho sobre la carencia de afecto que tuvieron en casa.

