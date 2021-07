Shakira: Todas las canciones que le dedicó a sus exparejas, ¿cuál es tu favorita?

Muchas expresiones artística son realizadas en nombre del amor, y la artista colombiana Shakira es prueba de ello, pues varias de sus canciones están dedicadas a exnovios.

Incluso en conciertos en vivo, el amor ha llevado a Shakira a cambiar la letra de temas ya conocidos. Este es el caso de "Inevitable", tema que narra la historia de una chica con varios "defectos", pero en realidad es una canción de amor.

En 2011, la cantante dedicó esta canción al defensa del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué, con quien comenzó a salir en el año 2010. Ambos comparten el mismo día de cumpleaños, pero con una diferencia de una década entre sí.

A continuación, te presentamos las canciones que Shakira ha dedicado a sus exparejas, y quiénes son los destinatarios de estas melodías.

Es uno de los grandes éxitos de Shakira que tiene un destinatario claro, se trata de su primer novio, Óscar Ullola, con quien compartió sus días de colegio.

Uno de los noviazgos más polémicos de Colombia fue protagonizado por el actor Osvaldo Ríos. La pareja recibió muchas críticas por la diferencia de edad (Ríos era 17 años mayor).

¿Quién no se acuerda de Antonio De la Rúa, el amor de 11 años de nuestra querida colombiana? “Día de enero” es la canción que la artista le dedicó cuando se encontraban en el mejor momento de su relación.

Las segunda dedicatoria, fue la canción “Suerte” hace claras referencias a De la Rúa, “Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias”, dice Shakira en la canción, haciendo referencia a la ubicación del país natal de su ex amor.

La despedida definitiva de Antonio y la barranquillera se dio con la canción “Sale el sol”, tema romántico donde la cantante dejó claro que el argentino fue lo que más quiso.

Por último, pero no menos importante, el más reciente sencillo de Shakira “Me enamoré, que lleva la firma de Gerard Piqué. Esta sólida relación inició en el mundial de Sudáfrica y ahora tiene dos adorables hijos, que son Milan y Sasha.

Ambas celebridades nacieron el 2 de febrero, con 10 años de diferencia: Shakira tiene 44 años de edad y Piqué 34. Además, tienen dos hijos: Sasha y Milan Piqué Mebarak, de seis y ocho años, respectivamente.

Tanto es el amor de la colombiana por el futbolista catalán, que durante un concierto en vivo, Shakira improvisó y cambió la letra de la canción "Inevitable", melodía lanzada a finales de los 90.

"Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de futbol (...) No pregunten cómo fue pero desde que lo vi, cada día sale, el sol", cantó la colombiana para sus fans. Originalmente, la canción reza: "Si es cuestión de confesar, No sé preparar café, Y no entiendo de fútbol".