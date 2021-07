Rafael Inclán afirma que no tiene dinero para heredar a sus hijos y no se arrepiente | VIDEO

Rafael Inclán, quien hace unos días se despidió entre lágrimas de su primo Alfonso Zayas, dio a conocer que aunque cuenta con una amplia trayectoria de más de 50 años, en los que se convirtió en estandarte del cine de ficheras, no tiene dinero para heredar a sus hijos. A pesar de ello, dijo no estar arrepentido.

Durante una entrevista para el programa matutino 'Hoy', el actor de 80 años aseguró que aunque ya tiene hecho su testamento, no tiene muchos bienes que sus descendientes puedan heredar. Asimismo, se auto definió como una persona que nunca supo administrar sus ganancias.

"El testamento sí, pero qué heredar... Creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar. Nunca he sido guardador, nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero, siempre he sido como he sido toda la vida y no voy a cambiar", afirmó.

Foto: rafaelinclan

¿En qué ha gastado su dinero?

El histrión nacido en Mérida, Yucatán mencionó que los actores como él, Ignacio Lópéz Tarso y Sergio Corona no envejecen mientras sean "funcionales y coordinen". Al ser cuestionado sobre en qué derrochado su dinero, respondió que en mujeres, pues siempre han sido su debilidad.

"En mujeres es mucho decir. El dinero se va en la vida, en todo. No me arrepiento (de no haber administrado mi dinero), los que deben de sufrir son a los que voy heredar. Yo no me arrepiento de nada, ¿para qué?".

Antes de terminar la plática, Rafael Inclán habló sobre su esposa Paola Lavat, quien es 45 años más joven que él y con quien se casó en 2019. Expresó que aunque es "una jovencita", siempre la ha respetado.