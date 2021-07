Quién es MJ Rodriguez, la primera mujer trans en ser nominada al Emmy como Mejor Actriz Principal

Hoy se dio a conocer la lista de nominados de la 73 edición de los Premios Emmy. Entre los nombres destaca el de MJ Rodriguez, quien hizo historia al ser la primera mujer trans nominada a los galardones como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática, por 'Pose'.

MJ Rodriguez, cuyo nombre real es Michaela Jaé, compite en la categoría con Emma Corrin y Olivia Colman y Emma Corrin por 'The Crown', Elisabeth Moss por 'The Handmaid's Tale', Jurnee Smollett por 'Lovecraft Country' y Uzo Aduba por 'In Treatment'.

"Todavía estoy en las nubes... ¡Realmente no puedo creerlo! Aún tengo náuseas. No salí en la cámara porque me veía como un desastre. Señor Jesús, estoy nominada a los Premios Emmy", escribió MJ en su cuenta de Instagram.

¿Quién es MJ Rodriguez?

MJ se ganó el corazón de la audiencia, principalmente de la comunidad LGBT+, por su papel de Blanca Rodriguez-Evangelista en 'Pose', estrenada en 2018 en la cadena FX. Fue fue creada por Ryan Murphy y cuenta con tres temporadas.

La serie, cuyo elenco posee actrices trans, muestra la vida de la comunidad LGBT+ de Nueva York en los años 80, la identidad de las mujeres trans y los problemas que enfrentan en una sociedad discriminatoria, el VIH/SIDA, el baile voguing y la sororidad.

Michaela Antonia Jaé Rodríguez es actriz y cantante. Tiene 30 años y nació el 7 de enero de 1991 en Newark, Nueva Jersey. Su madre es afroamericana y su padre es mitad puertorriqueño, mitad afroamericano. Según el portal 'Broadway', eligió llamarse MJ en honor a Mary Jane Watson, personaje de 'Spider-Man'.

Foto: Especial

A los 11 años estudió en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey. Eso la llevó al instituto de música Berklee College of Music, pues desde pequeña le gustó el canto. Su primer papel en televisión fue en la serie 'Nurse Jackie' en 2012. Al año siguiente apareció en un capítulo de 'The Carrie Diaries'.

En 2016 participó en la serie de acción de Netflix 'Luke Cage'. Eso le abrió las puertas para que en 2018 y hasta el año en curso protagonizara la aclamada y mencionada 'Pose' como Blanca Rodriguez, madre de 'La casa Evangelista'.

Foto: ADB Agency

Es importante mencionar que en 2014, la actriz Laverne Cox se convirtió en la primera mujer trans en ser nominada al Emmy, pero no en la categoría principal, sino como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por 'Orange Is the New Black'.

La 73 edición de los Premios Emmy, que reconocen a lo mejor de la televisión en Estados Unidos, se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de septiembre de 2021.