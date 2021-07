¡Otra vez soltero! Cortan a Carlos Espejel tras rumores de una relación con Lisset

Carlos Espejel dio a conocer que está soltero, debido a que su pareja terminó su noviazgo, luego de que la prensa lo relacionara sentimentalmente con la actriz Lisset.

En entrevista para el programa matutino Hoy, el actor señaló es incómoda estar con Lisset tras los rumores generados entre ambos. Aunque sabe que ella es una mujer que entiende y que tiene mucho tiempo en el medio, pero hay otras personas que no saben sobre éste y generan cierta suspicacia.

“Hay una serie de cosas que luego sí afectan, a mí me da vergüenza de repente llegar con Lisset por ejemplo y que salgan estas cosas es como incómodo, ahora Lisset es una mujer que está en el medio desde hace mucho tiempo y lo entiende, y se lo agradezco, pero de repente hay personas que no saben nada, no saben del medio y si genera cierta suspicacia”, mencionó.