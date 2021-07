Led Zeppelin: Entre 'gallos' y desafinación, así fue su DESASTROZA presentación en LIVE AID | VIDEO

El 13 de julio de 1985 es una fecha especial no solo para el rock sino para toda la música popular. Aquel día se llevaron a cabo los conciertos de Live Aid, que tuvieron lugar en Londres, Inglaterra; y Philadelphia, Estados Unidos. Prácticamente todos los grandes grupos de la época estuvieron presentes.

El concierto es recordado por la imponente actuación de Queen así como la reunión de Black Sabbath y The Who. En el evento fue televisado a todo el mundo vía satélite. Una de las presentaciones más esperadas fue la de Led Zeppelin con Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones. Sin embargo, todo fue un desastre.

Gallos y desafinaciones

Los británicos se presentaron sin John Bonham, debido a su muerte en 1980, por lo que su lugar fue tomado por Phil Collins, quien estuvo presente en los conciertos de Londres y Philadelphia. Fue en esta última ciudad donde se presentó Led Zeppelin por la tarde. El concierto inició mal.

A pesar de ser considerado como uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos, Robert Plant tuvo una desafortunada tarde en medio de gallos y desafinaciones. Por si fuera poco, Jimmy Page tampoco salvó la presentación. Se especula que el guitarrista se colocó en el escenario bajo los efectos del alcohol o de alguna droga porque su afinación no fue correcta así como sus solos que fueron muy cuestionados.

Pasan a la historia, para mal

El bajista John Paul Jones fue el único que logró hacerlo de manera correcta. Su ejecución en el bajo fue precisa, pero esto no evitó el bochornoso regreso de Led Zeppelin. Phil Collins se unió a la batería, pero su esfuerzo por seguir al primera baterista, Tony Thompson, fue infructuoso por lo que su aparición también fue blanco de críticas.

Tras 20 minutos sobre el escenario de interpretar "Rock And Roll", "Whole Lotta Love" y "Stairway To Heaven", la banda registró uno de los reencuentros más fallidos en la historia del rock. Tuvieron que pasar más de tres décadas para que los miembros volvieran a presentarse como Led Zeppelin en 2007.