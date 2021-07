Ana Pau Capetillo y Biby Gaytán son ávidas lectoras; estos son sus libros favoritos

Todo parece indicar que Ana Paula Capetillo, hija de Baby Gaytán y Eduardo Capetillo, es una apasionada de la lectura, ya que compartió una historia en su cuenta de instagram en la que da a conocer algunos de sus libros favoritos.

Entre ellos están La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera; Jane Eyre de Charlotte Bronte; The Other Boleyn Girl, de Philippa Gregory; Sentido y sensibilidad, de Jane Austen; Lolita, de Vladimir Nabokov; Ana Karenina, de León Tolstói; The Hamilton Affair: A Novel, de Elizabeth CobbsL; Gone with the Wind, de Margaret Mitchell; La campana de cristal, de Sylvia Plath; El silencio de los inocentes, de Thomas Harris; Drácula, de Bram Stoker, entre muchos otros.

Además, en enero de este año, compartió un video en su canal de YouTube, en el que tanto ella como su mamá Biby Gaytán revelan cuáles son sus libros favoritos.

"El día de hoy, en este video, les queríamos traer nuestros libros favoritos, recomendárselos, porque cada quien tiene aquí sus libros (...) me pidieron mucho hacer un video de mis libros favoritos. A mi mamá también le gusta mucho leer", explicó Ana Pau.

Sin embargo, Biby Gaytán señaló que aunque le gusta leer, su hija la supera, además el tener a dos niños pequeños a veces le dificulta poder realizar esa actividad.

En el video, Ana Pau reveló también que prefiere leer en inglés, y sus tres libros favoritos son Ana Karenina, Lolita, así como Orgullo y Prejuicio.

"A mí me gusta leer todos mis libros en inglés, creo la lectura me ayudó muchísimo a adquirir este nuevo idioma, los idiomas siempre son una herramienta. Cada quien tiene sus maneras de aprender y la mía es leyendo", afirmó.

Por su parte, Biby Gaytán comentó que sus libros favoritos son La bailarina de Auschwitz, Dispara y Dime quién soy, ambos de Julia Navarro y A la sombra del Ángel de Kathryn Skidmore Blair.