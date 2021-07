Terminator 4 fue un fracaso por estos motivos

La franquicia de Terminator no ha logrado obtener mismas críticas después de Terminator 2: El juicio final (1991), pero se considera que la cuarta entrega fue un total desastre, a pesar de que contaba con Christian Bale y Sam Worthington como protagonistas.

De acuerdo con Hollywood, una película es un desastre cuando no obtiene el doble de su inversión, y este fue el caso de Terminator Salvation (2009), la cual contó con un presupuesto de 200 millones de dólares y en taquilla ganó 371 millones de dólares.

Años después de haber protagonizado, Bale confesó que se arrepentía de haber actuado en el filme y relató que en al menos tres ocasiones rechazó el papel. "Dije que no tres veces. Pensé: 'Nah, no hay una historia'", explicó el ganador del Oscar.

A pesar de que la película contó con los actores de moda Christian Bale y Sam Worthington, el filme no fue muy popular entre el público. Foto: Especial

Incluso, en las mismas palabras del actor inglés algo no se sentía bien en la producción, pero el papel lo terminó aceptando por cuestiones de orgullo y por ese mismo motivo no iba a abandonar el proyecto a la mitad. "Desgraciadamente, durante la producción, podías ver que algo no iba bien. La gente me estaba diciendo que de ningún modo debía aceptar el papel, y yo estaba pensando lo mismo. Pero cuando la gente empezó a verbalizarlo, me dijo: 'Oh, ¿en serio? De acuerdo, bueno, lo voy a hacer'".

Quizá Terminator Salvation habría sido una gran película, pero hubo tres grandes factores que afectaron al filme: el primero, se vio perjudicado por la huelga de guionistas que duró de 2008 a 2009, por lo que el mismo director Joseph McGinty Nichol, mejor conocido como McG, se terminó implicando, junto con John Brancato y Michael Ferris, dando como resultado una mezcla de idea e inconsistencias.

El segundo motivo fue a causa de la salida de Jonathan Nolan, hermano del director Christopher Nolan, quien ya tenía un compromiso y por problemas con la producción y el retraso de las grabaciones se tuvo que despedir del proyecto.

El tercero, quizá el más importante ante el público, era que no contaba con la participación del actor Arnold Schwarzenegger, quien únicamente tiene un "cameo" digitalizado, personaje que fue extrañado por los fanáticos del filme.

Si no tuviste oportunidad de ver la película o si eres de aquellos que les agradó, a pesar de las inconsistencias en la historia, la puedes ver en la plataforma Claro Video.