Raúl Araiza se queda sin dinero y pide "limosna" en la calle | VIDEO

Raúl Araiza fue blanco de críticas una vez más en redes sociales, esta vez por un video que compartió en su cuenta de Instagram en donde señala que se quedó sin dinero tras comer en un restaurante y tuvo que salir a la calle para pedir “limosna”.

Los conductores del programa matutino “Hoy” han sido blanco de críticas en más de una ocasión, esta vez fue Raúl Araiza ya que relató que había salido de un restaurante ubicado en Santa Fe en la Ciudad de México, sin embargo, no tuvo el dinero suficiente para salir del estacionamiento.

Araiza señaló que comió solo en el restaurante y luego de disfrutar un tiempo a solas no tuvo dinero para sacar su vehículo del estacionamiento, por lo que tuvo que caminar un buen rato por la calle hasta encontrar a alguien y pedir dinero para poder juntar lo del carro.

“Les voy a contar una historia, te vas, comes solo, a gusto, sin hablar, te sales, crees que traes efectivo y entonces te das cuenta de que no traes dinero para pagar el estacionamiento”, dijo el conductor.

Raúl Araiza se negó a pedir “aventón”

Aunque el pedir dinero no fue el motivo por el que recibió críticas en su video, pues además comentó que no estaba dispuesto a pedir “aventón” ya que podían abusar de él.

“Aventón nunca he pedido porque no me vayan a violar y esas cosas, mta madre qué hueva, no tengo para pagar el estacionamiento, ¿alguien quiere venir a pagármelo?, órale, porque todavía está lejos”, dijo.

Además, dijo que tenía que caminar en Santa Fe, lugar donde hay poca gente debido a que los oficinistas no se encuentran laborando del todo por la emergencia sanitaria.