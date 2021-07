¿Lucía Méndez abandonó a su hijo? Así reclamaba el hijo de la actriz sus ausencias

Ser madre soltera no es nada sencillo, debido a que hay que trabajar y al mismo tiempo encargarse de la educación de los hijos, en el caso de Lucía Mendez la situación no fue diferente, por ello su hijo Pedro Antonio le reclamó que lo abandonó durante su infancia y adolescencia.

Después de su divorcio con Pedro Torres, Lucía Mendez se encargó de su hijo, pero para darle la vida que se merecía la cantante tenía que trabajar y muchas veces viajar, motivos por los que se perdió muchas competencias deportivas.

En una entrevista para el programa Hoy, la también actriz confesó: "Sí, hubo reclamos de pocas ausencias, imagínate si hubiera tenido más ausencias ¡Dios mío!, no me la hubiera acabado. Los hijos no te perdonan esas ausencias, pero tienen que comprenderlas porque tú tienes que trabajar. Yo me divorcié, entonces afortunadamente, tenía mis perfumes, que han sido desde hace 15 años, o más, negocio para mí".

A pesar de esto, La Mendez agradeció que la abuela de su hijo pudo estar con él y reemplazarla en su labor cuando ella se encontraba laborando.

Sin embargo, aseguró que su hijo Pedro Antonio se convirtió en un gran hombre pese a su distancia. "Me reclamó, pero nunca lo solté, y tenía yo una gran ventana, estaba mi madre conmigo. Definitivamente su abuela también estaba con un ojo al gato y otro al garabato. Para mí, Pedro Antonio es un galardón, es talentoso, es prudente, es papá, ya se casó, es un excelente padre".