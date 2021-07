BTS logra récord HISTÓRICO en Billboard Hot 100 con "Butter", la predicción de Suga se hizo REAL

¡No hay nada imposible para BTS! La banda K-pop acaba de lograr un récord único en el chart de Billboard Hot 100 gracias a su canción "Butter", su segundo sencillo totalmente en inglés. El grupo ha logrado mantenerse por varias semanas en el #1, algo que solo ellos han podido lograr en la historia de la música.

Los idols coreanos son los reyes de las marcas mundiales, su ejército de fans es imparable y crece día con día. Con una primera nominación al GRAMMY para un artista coreano, ahora se posicionan como los favoritos en la industria, rompiendo las barreras del idioma y los géneros musicales.



Parece que el número 7 se ha convertido en su número cabalístico, ya que son siete integrantes, cumplieron 7 años en 2020, lanzaron un álbum titulado "Map of the Soul: 7" y ahora gracias a esta cifra se convierten en el primer grupo en alcanzar esta marca histórica y única.

BTS rompe un nuevo récord y se mantiene 7 semanas en Billboard Hot 100

Como cada lunes, Billboard Hot 100 dio a conocer su chart semanal y reveló que BTS se mantiene a la cabeza por séptima vez de manera consecutiva gracias a "Butter", segundo sencillo en inglés de la banda.



Esta es la primera y única vez que un grupo ha logrado tener una canción debut con el mayor número de semanas en el primer lugar. En redes sociales, ARMY festejó y posicionó en tendencia frases como #Butter7thNo1OnHot100, BTS Paved The Way y BTS World Domination.



Y aunque ya están acostumbradas a los logros mundiales de los idols, BTS continúa sumando nuevas marcas mundiales difíciles de repetir, ya que cuentan con "Dynamite", "Butter", Life Goes On" y "Savage Love Remix" en el top de Billboard Hot 100, sumando un total de 12 semanas en el chart más importante de la música.

Suga: Minstradamus lo vuelve a hacer

Tras la revelación del chart semanal, Suga se emocionó y compartió un mensaje a través de la plataforma de Weverse sin creer que ya fueran 7 semanas consecutivas en que su canción se mantiene en #1. Varias veces el rapero de la banda K-pop ha manifestado alguno de los logros más importantes de BTS.



Además, ARMY recordó su predicción en uno de los videos promocionales del álbum "Butter", ya que dijo que se mantendrían 7 veces con "Butter" y espera que "Permission to Dance" tome su lugar en le próximo conteo. Julio, el séptimo mes, 7 integrantes, el número de la suerte para BTS.