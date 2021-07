¡Por fin! Geraldine Bazán REVELA por qué tenía a su novio Luis Murillo oculto hasta ahora

A pesar de las dificultades y escándalos que ha atravesado desde su ruptura con Gabriel Soto, ahora Geraldine Bazán confirmó estar muy feliz con su nuevo romance.

Esta noticia alegró a sus fans, esto después de que en redes sociales se revelaran algunas fotografías en las que aparece muy sonriente y enamorada junto al empresario Luis Murillo.

A pesar de que la actriz ha sido muy hermética con su relación sentimental luego de todas las polémicas que vivió tras su ruptura con Gabriel Soto, en esta ocasión Geraldine no pudo negar que está viviendo una nueva etapa amorosa en su vida.

“Hay mucho (muy feliz), muchas gracias, la verdad es que ustedes saben es un tema que decidí no compartir demasiado, finalmente lo que se ve no se juzga, y les agradezco respetar eso”, expresó Bazán en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, la artista explicó los motivos por lo que prefiere no hablar de su vida amorosa. “Sobre todo que mi pareja no es del medio, entonces también es un poco respetar… ¿cómo se podría decir cuando no eres conocido?, sí, respetar eso y también creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta la verdad, me gusta muchísimo”.