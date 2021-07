Daniela Berriel otorga perdón a Gonzalo Peña y asegura que "Guerrero protege violadores" | VIDEO

A principios de este año, Daniela Berriel acusó a un hombre llamado Eduardo Ojeda de haberla violado y al actor Gonzalo Peña de ser cómplice. Tras la declaración de este último el mes pasado, la actriz reveló que le ha otorgado el perdón para que regrese a México y declare como testigo.

En conferencia de prensa, Daniela Berriel y sus abogados, Javier y Alejandro Olea, arremetieron con todo contra el estado de Guerrero por obstruir con la justicia en el caso y por proteger al agresor de la actriz. Cabe mencionar que el presunto violador fue detenido en marzo y en abril fue puesto en libertad.

El defensor agregó que la segunda de las declaraciones de Berriel, ambas presentadas ante el Ministerio Público, señalaba y otorgaba el perdón a Gonzalo Peña por el delito de abuso sexual. Después de eso, la actriz solicitó a la Fiscalía General de Guerrero que cancelara la orden de aprehensión en contra del actor.

Sin embargo, de acuerdo con el otro abogado, Alejandro Olea, se mostraron inconformes con las acciones tomadas por el gobierno de Guerrero, pues el pasado 25 de junio estaba programada una audiencia para arreglar la situación de Gonzalo Peña. Pero, a petición de un fiscal, la reunión se canceló un día antes.

El litigante comentó que pidieron muestras genéticas de Daniela Berriel y del agresor. Sin embargo, la Fiscalía se las ha negado, mientras que la defensa del acusado pudo hacerlo en un lapso de 24 horas y emitir un dictamen en 48 horas.

"Hoy, la Fiscalía del estado no nos han dado acceso a esas pruebas genéticas a nuestro perito particular, ¿con qué efecto? Para obstruir la justicia , porque esas muestras de sangre de Eduardo Ojeda y del fluido de Daniela van a coincidir. La Fiscalía y el poder judicial de Guerrero protegen a un violador ", explicó.

Antes de terminar la rueda de prensa, Daniela Berriel tomó la palabra para externar su enojo, argumentando que no respetan el perdón otorgado a Gonzalo Peña para que declare a su favor. Asimismo, se mostró molesta por no permitir que tenga acceso a las pruebas genéticas.

"No se me permite entrar a esa muestra. De verdad, eso me tiene bastante enojada, porque sí se le permitió a Eduardo en 24 horas y a mí en 15 días no se me permite. ¿Por qué? Porque saben que van a salir a mi favor", dijo la actriz a punto del llanto.