Así fue la presentación de Belinda en el AMLO Fest de 2018: VIDEO

Quiero un México mejor, un México con futuro, dijo Belinda el 27 de junio de 2018 en el cierre de campaña del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, días antes de las elecciones del 1 de julio.

“Quiero un país en el que pueda salir a la calle sin miedo, en el que la vida vuelva a tener el valor que nunca debió perder. Quiero un país en el que todos tengamos una vivienda digna. Quiero un país en el que todos tengamos derecho a una sanidad universal y gratuita. Quiero un país en el que la educación y la cultura sean la principal herramienta de progreso de todos”, mencionó la estrella pop en un video pregrabado.

“Quiero un país en el que pueda cumplir mis sueños sin tener que atravesar muros fronterizos donde no me quieren ni me respetan. Quiero un país cuya bandera me haga llorar de amor y orgullo y que sea respetado y admirado en todo el mundo”, completó.

Aquella noche, en el Estadio Azteca, la cantante mexicana de origen español hizo vibrar a los simpatizantes morenistas con éxitos como "Muriendo lento", "Bella traición", "En la obscuridad" y el popular tema infantil "Sapito", que tenía años que no cantaba.

A su vez, deslumbró con varios cambios de vestuario, entre ellos una gabardina con el águila juarista al cantar el tema "Ni Freud ni tu mamá". También lució un traje de charro para interpretar "Como quien pierde una estrella".

Entre los artistas invitados se encontraba el cantautor Espinoza Paz, con quien Belinda cantó a dueto el tema "Un hombre normal". Otra de las invitadas fue Margarita La Diosa de la Cumbia, que amenizó el evento.

Al final, López Obrador, como siempre ha acostumbrado, habló con los asistentes para prometer un cambio con su Cuarta Transformación, además de agradecer a Belinda y a los demás invitados a su cierre de campaña.

Tres días después, tras los comicios más grandes de la historia de México (hasta 2021), el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” ganó las elecciones con un contundente e histórico triunfo, siendo el jefe del Ejecutivo más votado en la historia de México.

Ahora, tres años después, este jueves, López Obrador conmemoró su victoria en las urnas con una mensaje a la nación sobre sus primeros años de gobierno, así como de los compromisos que hizo con los y las mexicanas.