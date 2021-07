AMLO presume que 72.4% de la ciudadanía está a favor de que continúe en el cargo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que un 72.4 por ciento de la ciudadanía está a favor de que continúe en el cargo; 22.7 por ciento quieren que renuncie; a un 1.1 por ciento no le importa o le da igual y el 3.8 por ciento no sabe o no contestó.

“Estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente, a que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias, a informar, a orientar, a concientizar.

“Convencer para elevar a rango supremo la honestidad, a sentirnos orgullosos, de la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que heredamos de nuestros antepasados. Esa es la grandeza de México”, dijo.

Al final del informe de gobierno, a tres años de su triunfo electoral, el presidente dio a conocer que hace tres días se terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por su propio gobierno.

De los resultados, destacó las preguntas: "con respecto al año pasado ¿cómo es su situación económica actual? Mejor, 15.3 por ciento; igual 42.9 por ciento; peor 40 por ciento; 1.9 No sabe/no contestó".

A la pregunta: "¿Cómo cree que será su situación económica el siguiente año? Mejor 38.4 por ciento; igual 26.8 por ciento; peor 23.2 por ciento; 11.6 por ciento no sabe/no contestó".

También se hizo la siguiente pregunta: "¿Cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio? Mejor 41.4 por ciento; igual 23.9 por ciento; peor 26.9 por ciento y 7.8 por ciento no sabe/no contestó".

La otra pregunta fue: "en su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? mayor 19.7 por ciento; igual 33.3 por ciento; menor 43.0 por ciento y 4 por ciento no sabe/no contestó".

"¿Piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? Sí 64.7 por ciento; no 31.1 por ciento; 2.5 por ciento no sabe y 1.6 por ciento no contestó".

"¿Está usted de acuerdo en ese cambio? Sí 87.4 por ciento; no 9.6 por ciento; 1.6 por ciento no sabe y 1.4 por ciento no contestó".

"En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la república?, la respuesta fue 6. 7 promedio".

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

