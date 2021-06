Esta fue la REACCIÓN de Alejandro Speitzer cuando le preguntaron por Ester Expósito

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor Alejandro Speitzer fue cuestionado sobre su relación con Ester Expósito, ya que, de acuerdo con rumores, terminó por malos entendidos.

Ante esto, el mexicano de 26 años reaccionó de manera incómoda hacia la prensa, en donde no aclaró ningún rumor sobre las especulaciones de su rompimiento.

Al parecer, el amor terminó para la actriz Ester Expósito y su novio, Alejandro Speitzer pues especulaciones revelan que la famosa pareja ha terminado.

De acuerdo con una amiga cercana a la protagonista de "Élite", se reveló que la verdadera razón para que se diera el rompimiento fue que el actor mexicano no quería trabajar.

"Ella le dijo que le no se preocupara, que en España le ayudaría a conseguir proyectos en los medios y con las marcas".

Sin embargo, Speitzer no vio con buenos ojos que Expósito le ayudará a conseguir trabajo en Europa pues decía "que se le hacían poca cosa, cada vez que le presentaba a alguien".

Luego de un tiempo, la actriz se desesperó según revela la fuente cercana. Por lo cual, tomó las cosas del mexicano y le las sacó a la calle.

"Ester agarró todas las cosas de Alex, las metió en la maletas, se las aventó al pasillo de edificio y le gritó: "Quiero que te vayas, ¡eres un mantenido!" y le azotó la puerta. Me contó que Alejandro que muy impresionado, que no lo podía creer, pero agarró sus cosas, se fue y ya no dijo nada".