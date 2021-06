Cambia visión de latinos: Lin-Manuel Miranda muestra una comunidad

La estrella de Broadway, Lin-Manuel Miranda, tuvo que esperar 20 años para ver en la pantalla grande, In the Heights, historia que escribió tratando de plasmar los sueños y las aspiraciones de la comunidad latina que vive en Nueva York, “estoy muy feliz de que estemos dando una visión diferente de los latinos al mundo, es un mensaje de humanidad, muchos se pueden ver identificados en las historias, y eso es muy importante”, comentó el creador del multipremiado musical Hamilton.

“Si en Hollywood es muy difícil la representación de latinos, en Broadway es peor, la verdad yo quería sentirme menos sólo en todo esto que quiero hacer. Empecé a escribir The Heights cuando tenía 19 años, pero ahora el proyecto sirvió para hacer una comunidad”, comentó el ganador del Tony.

Para el neoyorkino era necesario mostrar algo diferente, “el peligro de los estereotipos es que si sigues diciéndolos se vuelven una realidad, me acuerdo cuando salieron las noticias de la película, hasta que las revistas buenas dijeron que no había drogas, ni crimen muchos más se empezaron a interesar, están acostumbrados a esas palabras que piensan que es una realidad”.

Lin Manuel, quien compuso la letra y música de este proyecto, lo llevó primero al teatro en 2008, la obra fue premiada con premios Tony a la Mejor Banda Sonora Original y al Mejor Musical, y un premio Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical.

Para este proyecto el músico con raíces puertorriqueñas seleccionó a la mexicana Melissa Barrera como parte esencial de este filme, “ha sido un gran honor trabajar con gente tan talentosa, personas con corazones gigantes, tuvimos la fortuna de convivir juntos cinco meses en Nueva York y nos convertimos en una familia, soy fan de Daphne Rubin-Vega, cuando la conocí por primera vez no me quería acercar, pero es la persona más sencilla que he conocido”, dijo en entrevista la actriz.

Sobre Lin-Manuel Miranda comentó, “es una persona tan exitosa y tan amada por el mundo que aprendimos el uno del otro, absorbí la ética de trabajo que tiene todo el equipo, Lin estaba como niño chiquito en los monitores, porque se emocionaba al ver la película que tiene más de 20 años esperando ser estrenada”.

Para el público latino la cinta se conoce con el título de “En el barrio”, la cual tiene como protagonistas a Anthony Ramos (Nace una estrella y la obra de Broadway, Hamilton), Corey Hawkins (Letras explícitas, Blackkklansman), y Melissa Barrera (de la serie de TV, Vida.

Jon M. Chu dirigió la película a partir del guion escrito por Quiara Alegría Hudes, basado en el concepto y la obra de teatro con música y letras de Lin-Manuel Miranda y el libro de Quiara Alegría Hudes. Miranda, Hudes, Scott Sanders, Anthony Bregman y Mara Jacobs son los productores de la película.

Datos

Las canciones originales son de Miranda

Las coreografías son de Christopher Scott.

En el barrio se filmó en Nueva York.

En la comunidad de Washington Heights.

Por Nayely Ramírez Maya

