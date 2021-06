¡Arrepentida! Federica Quijano se disculpa tras violar veda electoral, asegura no recibió ni un peso

Luego de ser parte del grupo de artistas, famosos e influencer que violaron la veda electoral en las pasadas elecciones del 6 de junio, tras mostrar su apoyo al Partido Verde; la integrante de Kabah, Federica Quijano salió a dar cara tras la polémica y se disculpó por su acción, además de que aseguró que no recibió ni un solo peso por ese cato.

Así la cantante hizo uso de sus redes sociales en las que difundió un video señalando y reconociendo que cometió un error en medio del proceso electoral en México, sin embargo, aseguró que ella no forma parte de la lista de famosos a quienes les pagaron por esta promoción.

“Quiero explicarles, el domingo que yo subí esa foto, la subí con toda la emoción del mundo, con todas estas ganas de expresarles mi emoción. Suena ridículo, pero así fue. Les he compartido mis tristezas, me han visto caer, celebrar, festejar… Esta no fue la excepción, la foto que subí el domingo fue un logro”, dijo Quijano.

Según la integrante de Kabah , ella desconocía las consecuencias de su acto, por lo que ahora reconoció su error y ofreció una disculpa a quienes pudo afectar y a sus fans por fallarles; además de resaltar que al ser candidata a diputada federal tuvo la oportunidad de visitar distintos puntos del país donde conoció las carencias que viven sus habitantes.

En ese sentido señaló que quería dejar muy claro “que nadie me pagó ni un solo peso, ni uno. El que nada debe, nada teme”, señaló

Actuó pensando en el bienestar de sus hijos

La famosa cantante aseguró que actuó pensando en el bienestar de sus hijos sin pensar en las consecuencias pues Federica agregó: “No pensé en las consecuencias y una vez más les pido una disculpas, les agradezco de corazón a cada uno de ustedes que me defendió”.

Hay que recordar que durante la jornada electoral del pasado 6 de junio diversos influencers, conductores o artistas violaron la ley al haber abierto proselitismo en favor del partido verde, cuando por disposición de ley esto es una falta grave.

Asimismo, al igual que Quijano varios artistas ya han salido a dar la cara disculpándose por su acto, incluso algunos se atrevieron a compartir el monto que recibieron a cambio de la promoción del mencionado partido ganado sumas de entre 10 mil pesos y hasta un millón de pesos.

SSB