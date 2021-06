Acapulco Shore 8: Así fue la fuerte amenaza de “El Capitán” que lo dejaría fuera del reality

La octava temporada de Acapulco Shore está cada vez más intensa pues en capítulo siete vimos de todo, nuevos encuentros íntimos, mucha fiesta, fuertes pleitos y hasta una amenaza de muerte que podría significar la expulsión de “El capitán”, uno de los integrantes más polémicos del reality show, además, no sería el único que estaría cerca de retirarse el programa pues los integrantes han manifestado su incomodidad con una vacacionista.

Durante el capítulo 7 de la octava temporada de la exitosa producción de MTV Latinoamérica los vacacionistas le dieron vuelo a la hilacha en la Fiesta de XV que le organizaron a ‘La Matrioshka’, sin embargo, aunque todo parecía ir de la mejor manera, todo se salió de control cuando empezaron las discusiones ocasionadas por el consumo excesivo de alcohol.

El desencuentro más intenso se generó cuando los participantes del reality show abordaron las camionetas para regresar a la mansión luego de celebrar la fiesta en el centro nocturno llamado “Hannah’ y resulta que en uno de los vehículos subieron Isa, Nacha, Jaylin, Karime y Aaron ‘El Capitán’, sin embargo, las dos primeras estaban en estado severamente inconveniente por el alcohol y ante la posibilidad de que vomitaran ‘El Capi’ empezó a pedir bolsas de plástico.

Ante la petición de Aaron, Jaylin y la Matrioshka lo tacharon de exagerado pues no creían que sus compañeras vomitaran y en caso de hacerlo habría personas que se encargaran de limpiar el desastre, sin embargo, “El capitán’ no se quedó conforme y bajó de la camioneta para buscar una bolsa y al regresar al vehículo las amenazó de muerte: “Yo, perras, mato gente y se me callan a la v”#$&”, mencionó.

Tras la fuerte amenaza, la producción tuvo que intervenir de inmediato y lo hicieron bajar de la camioneta y lo retiraron del lugar pues les le informaron que la actitud mostrada no era la mejor para Acapulco Shore. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se ve involucrado en un hecho de este tipo por lo que de inmediato comenzó a correr el rumor de que podría ser expulsado definitivamente de la mansión.

Jacky colma la paciencia de sus compañeros

La influencer tapatía, Jacky, ha sido uno de los personajes más polémicos de esta octava temporada pues en este capítulo protagonizó su tercera pelea, en esta ocasión, se lanzó nuevamente contra Isa, a quien le expresó directamente su intención de pelear y se le lanzó a la cabeza hasta lograr arrancarle las extensiones.

A la mañana siguiente Chile se animó a confrontar a Jacky y le advirtió que todos estaban hartos de su actitud, sin embargo, la polémica participante no le hizo caso y más tarde los participantes organizaron una votación para definir si quieren que Jacky sea expulsada de la mansión de Acapulco Shore o darle una nueva oportunidad para que corrija su actitud, sin embargo, el resultado lo sabremos en el siguiente capítulo.

Encuentros íntimos

En este capítulo también pudimos ver que Karime le expresó sus sentimientos a Diego Garciasela por lo que tras un intenso coqueteo finalmente tuvieron un encuentro que casi termina en un momento más íntimo, sin embargo, Karime decidió ponerle calma al asunto y al otro día habló del tema con Nacha, quien también está interesada en Diego.

En su conversación, ambas llegaron a un acuerdo un tanto extraño pues planearon hacerle creer a Diego que las dos estaban interesadas seriamente en él para confundirlo por lo que sellaron su pacto con un atrevido beso en la boca. Karime y Nacha sellaron su acuerdo con un beso. Foto: TW. @AcapulcoShore

