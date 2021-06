Yadhira Carrillo desea ir de "shopping" a tianguis de Tepito

Sin importar que goza de una vida económica estable, la actriz Yadhira Carrilla aseguró que desde hace tiempo ha tenido ganas de ir de compras a Tepito, porque, afirmó, "se tiene que conocer de todo".

De igual forma, la también empresaria señaló que le gusta comprar de todo tipo de artículos en los tianguis, aunque hace mucho que no lo hace, pero no descarta en cuanto se pueda regrese a esos populares lugares.

A pesar de que cuenta con automóvil propio y hasta con chofer, la actriz también sabe pasear en la Ciudad de México en transporte público, ya que es algo que hacía cuando estaba pequeña y que varias veces continuó haciendo de grande.

"Acuérdense, no eres más si vas y compras en lugares caros, no eres menos si compras en lugares baratos, es que no es ese el tema. Hay que saber escoger las cosas que te quedan y comprarlas en donde las encuentres de acuerdo a tu posibilidad económica", comentó Carrillo.

Durante su encuentro con los medios de comunicación afuera del Reclusorio Norte, la actriz señaló que es muy importante ser una persona que conoce el mundo, "debes ser una persona que conozca un poco de todo", con relación a viajar en transporte público e ir a tianguis de compras.

hmm