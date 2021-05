Compras en línea a un solo clic de distancia: ¿Necesitamos lo que compramos?

Es sábado, te encuentras en tu casa. Nada es nuevo, el tiempo se ha difuminado por la eterna cuarentena. Estás con un insondable aburrimiento y quieres darte una vuelta. Piensas en una plaza comercial, pero lo último que esperabas es que terminarías comprando ropa que no sabías que necesitabas y un cúmulo de cosas que terminarán en la basura.

¿Qué es lo que nos pasa? Estas líneas no pretenden ser otro cúmulo de renglones destinados a criticar el maldito capitalismo. Tan solo expone la pregunta central de nuestro presente: ¿necesitamos eso que guardamos en la lista de Amazon para comprar después? La respuesta sigue siendo no y te diré por qué.

En un tiempo no muy remoto, Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo dijo que nuestra forma de vida está moldeada por los sistemas socioeconómicos y por las formas de trabajo y consumo generados por esos sistemas. Por eso consideró que el surrealismo se perdió en la comercialización de nuestro mundo: Salvador Dalí se volvió tan popular que su mera firma valía por sí misma.

Un ejemplo muy bueno de lo que Debord vaticinó en aquellos tiempos es Andie Warhol, figura que hoy no dudaríamos en relacionar con el mundo del arte. Desde su sopa Campbell 's hasta sus cajas de jabón Warhol tenía la intención de criticar el consumismo, pero terminó por promoverlo tanto que llegamos a cosas como el Oroxxo, una tienda de conveniencia dentro de una galería de arte.

Ahora nuestra vida se traduce en lo que las tendencias de consumo dictan. Tiendas e-commerce como Amazon facilitan el consumismo, pues ya con un solo clic puedes acceder a cualquier cosa del mercado, lo que sólo perpetúa esas mismas tendencias que Debord advirtió desde el siglo pasado. Consumimos para alcanzar un estatus que parece nunca tocamos de verdad.

¿Qué hacer? ¿Comprar o no comprar? Contrario a lo que nos diría Hamlet, esa no es la cuestión. La cuestión es mucho más profunda que eso: ¿necesitas lo que compras? Te propongo un estilo de vida minimalista. Este tipo de vida minimalista no sólo se traduce en las compras, sino también en cualquier ámbito, incluso en el arte.

Pensemos por ejemplo en el cubismo o en el mismo arte minimalista. Picasso es considerado el representante del cubismo y es mundialmente reconocido. Y aunque el cubismo sea minimalista al representar las formas más primitivas y básicas de la naturaleza: líneas, formas, etc., lo seguimos considerando arte. Consideremos así a la vida, el bienestar vital no debe traducirse en tener siempre demasiado.

Estás ahora en tu cuarto, padeces el aburrimiento más grande de todos, piensas en Amazon, pero te preguntas: ¿lo necesito? Espero que con esa pregunta termines destinando tu tiempo, tu vida, tu historia a un estilo minimalista, o cubista si lo quieres ver desde el punto de vista de nuestro querido Picasso.

La próxima vez que te encuentres en una situación de aparente necesidad de comprar, mejor fíjate en las cosas verdaderamente esenciales: aquello que podrías cargar en la cajuela de tu coche y un pequeño remolque si te llegaras a mudar a una mini casa, una opción de vivienda que cada vez más es escogida por las personas jóvenes.

Si te preguntas ¿necesito lo que compro? Podrías preguntarte, ¿cabrá en mi nueva mini casa? En resumen: no compres, vive en un cuadro cubista, sé minimalista. Elige experiencias que te generen trascendencia y no basura.

Daniela Gallegos Ayala. Estudiante de Filosofía, 8° semestre

Universidad Panamericana

Twitter: D_Gallegos98

mgm