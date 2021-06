Lost Acapulco preparan autoconcierto y música nueva

Lost Acapulco están listos para levantar las olas y poner el ambiente en el autoconcierto que darán este jueves 10 de junio en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en punto de las 19:00 horas. Un evento que mezclará música y luchas, ya que también pisarán el escenario Nana Pancha, Chingadazo de Kung Fu y De Nalgas, así como los luchadores Octagoncito, La Parkita, Psyco Clown y La Parkita Negra, por mencionar a algunos.

“Desde octubre que no tocamos y vernos para ensayar fue algo especial, nos alegra mucho regresar. Hablamos de todo, chismes y películas, me gustó mucho ver a mis compañeros y eso se va a ver reflejado el jueves, no se lo pueden perder, es nuestro primer autoconcierto y aunque no se podrá armar el slam, el tener a la gente presente crea un ambiente especial”, contó Crunchy López, guitarrista de la banda.

Aunque no quiso dar tantos detalles del setlist, aseguró que habrá sorpresas, ya que aprovecharon el confinamiento para crear nueva música y el viernes 11 estrenarán el primer sencillo de su nuevo disco, ya que en lo que resta del año lanzarán varios temas para después recopilarlos en el material físico que sólo lanzarán como vinilo.

“Nunca habíamos lanzados puros sencillos, pero ahora vemos que es la nueva tendencia y queremos probar qué pasa, no lo vemos mal. Antes sacabas un disco de 10 canciones y sólo había cuatro sencillo, prácticamente se desperdiciaban, por así decirlo, las otras seis canciones y ahora queremos que el público conozca toda la música para así lanzar el vinilo”, detalló.

Suspenden festejos

Lost Acapulco son una de las bandas de surf más importantes de México, surgieron en 1996 y este año cumplen 25 años de carrera, sin embargo, como la situación de la pandemia del COVID-19 aún no está totalmente controlada, prefieren aplazar el festejo para el 2022.

“Tenemos nueva música, pero el festejo será para el otro año, porque la pandemia sigue y aunque estamos en semáforo verde, el día de mañana cierran todo, la vacunación todavía va lenta, no estamos al cien, por eso no tenemos planeada ninguna celebración, sería arriesgado. El próximo año ya tenemos planeada la gira por Australia y por Europa”, finalizó.

Por: Patricia Villanueva

