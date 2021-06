Nine Plus, el drama coreano que buscará concientizar sobre la donación de órganos

Park Jung Min, exintegrante del grupo K-pop SS501, regresará a la actuación con un nuevo drama web: "Nine Plus". La serie buscará retratar la importancia de la donación de órganos y la adicción a los videojuegos.

El entretenimiento coreano se caracteriza por sus tramas originales y temáticas diversas y esta serie coreana no es la excepción. La noticia emocionó a Triple S, quien no ha visto al actor desde el 2012.

¿Cuándo se estrena Nine Plus?

El mini drama "Nine Plus" está programado para estrenarse el 9 de septiembre de 2021, al parecer, en conmemoración del Día de la Donación de órganos en Corea del Sur. No es la primera vez que celebridades del K-pop se unen en campañas o proyectos para concientizar a las personas de salvar la vida de los demás.

"Nine Plus" constará de 9 episodios de 10 minutos cada uno, la trama girará en torno a la donación de órganos y a la adicción de los videojuegos, con Park Jung Min como protagonista.

Aún no se revela el resto del elenco y la plataforma donde se transmitirá el drama coreano. La sinopsis completa y el personaje del idol se revelarán más adelante.

Este será su regreso a la actuación luego de la serie "Fondant Garden". Otro de sus proyectos más recientes fue con "Destiny", OST del K-drama "Phoenix" del 2021.

Kim Hyun Joong de Boys Over Flowers

Otro de los integrantes de SS501 que ha incursionado en la actuación es Kim Hyun Joong, quien ha protagonizado dramas como "Boys Over Flowers" y "Playful Kiss". También tiene una carrera como solista que es apoyada por su fandom Henecia.

Él y su compañero Park Jung Min dejaron el grupo una vez que se disolvió, aunque no de manera oficial. El grupo fue uno de los pioneros del K-pop en 2005.

"Nine" Plus" será la oportunidad para que Triple S se reencuentre con Park Jung Min. El web drama planea revelar el resto del cast durante este verano. Aún no se tiene fecha para el inicio de la producción.

