José Eduardo Derbez: Así comenzó la historia de amor con Paola Dalay

José Eduardo Derbez es conocido por su humor frente a las cámaras y a pasarla bien con sus amigos, pero en el tema de sus noviazgos siempre se ha mostrado más reservado. En esta ocasión, su actual novia, Paola Dalay, fue la encargada de contar la historia sobre el inicio del romance entre el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo y ella.

La influencer aprovechó su cuenta de Instagram para contar algunos detalles de como comenzó la historia de amor con el conductor de "Miembros al Aire", siendo la misma red social el punto donde se comenzaría a gestar esta bonita historia. Para sorpresa de muchos, todo comenzó cuando él le comentó una historia.

Paola Dalay está en constante comunicación con sus seguidores, por lo que en una dinámica de preguntas, un usuario le cuestionó sobre José Eduardo, por lo que decidió contar el momento en el que comenzaron a hablar. "Eres fan de JE? Cuéntanos bien cómo empezaron a hablar", fue la pregunta que lanzó el usuario de IG.

No era su fan

Dalay explicó que en un inicio no era su fan, pero a pesar de esto explicó que jamás pensó en conocerlo y menos en que terminaría siendo su novia, ya que es una figura pública bastante conocida.

"Su fan no era, pero sí lo ubicaba, Todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar", explicó. Posteriormente agregó: (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos en ser su novia", sentenció Paola.

Al seguir con la dinámica se siguió hablando del tema de su noviazgo, donde los fans, bastante curiosos, le preguntaron si veía bastante seguido al actor y dónde estaba en ese momento. Paola contestó todas las dudas en sus historias de Instagram, dejando claro que sí se ven seguido y que estaba trabajando.

La influencer cuenta con 100 mil seguidores en su cuenta de IG, por lo mucha gente se pudo enterar de cómo comenzó esa historia de amor con el hijo de Eugenio Derbez.

dza