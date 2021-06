Surge la “Cumbia del Socavón” en Puebla y se viraliza con su “von von von”

Fue el pasado domingo 30 de mayo cuando un enorme socavón tomó por sorpresa a los habitantes de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, y a solo dos días que este acontecimiento geológico acaparara la atención de los habitantes del lugar, así como de la prensa nacional, una agrupación local decidió componer una cumbia y ahora se ha convertido en tendencia en redes.

Ha sido en YouTube en donde el Grupo Sin Razzon publicó el tema musical denominado “El Socavón”, el cual ya ha conquistado a los usuarios de la popular plataforma de videos; de esa manera tan original la agrupación decidió celebrar el acontecimiento que ha puesto en el foco mediático a esta región de Puebla.

La "Cumbia del Socavón" dura casi 4 minutos y en YouTube ya supera las 10 mil visualizaciones, como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar y reconocieron el talento mexicano: “Buena rola, no cabe duda los buenos compositores mexicanos que tenemos en este país, “México no domina al mundo por qué no quiere” y “Nombre, qué rápidos,” fueron solo algunos de los comentarios que los internautas han compartido en el video.

Un socavón que crece cada día que pasa

El pasado domingo 30 de mayo la aparición de un socavón de más de 5 metros de diámetro dejó consternados a los habitantes de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, sin embargo, con el paso de los días el fenómeno geológico fue incrementando su tamaño. El lunes su diámetro llegó a los 60 metros, para el martes 2 de junio era de 80 y en las siguientes 24 horas alcanzó los 97 por 78 metros de diámetro.

De acuerdo con lo que ha informado la Secretaría de Gobernación estatal, la ampliación constante del socavón se mantendrá, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con especialistas de la Universidad Autónoma de Puebla (UNAM), ya han detectado agrietamientos hasta 200 metros a la redonda, con profundidad de hasta 4 metros.

Por esta razón en esta zona de riesgo el perímetro de seguridad se amplió a 400 metros. Personal que labora en el sitio detectó más agrietamientos alrededor del socavón: “Se han presentado unas grietas alrededor que hacen pensar que podría tratarse de nuevos desprendimientos, pero estamos ahí haciendo el monitoreo e invitando a la población a que por su seguridad no se acerque al lugar”, informó este miércoles la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Hill Mayoral.

