BTS tiene a los mejores bailarines K-pop por esta razón | VIDEO

El FESTA 2021 de BTS continúa revelando muchas sorpresas para el ARMY. La boyband surcoreana reveló dos nuevos dance practice de sus canciones, con los que demuestran por qué son los mejores bailarines del K-pop. Estos regalos forman parte de la celebración de su octavo aniversario a conmemorarse el 13 de junio.

La banda coreana debutó en 2013 con No More Dream, 8 años después, se convirtieron en una de las agrupaciones más grandes del mundo. BTS no solo son cantantes, son productores, compositores, directores y grandes bailarines.

Siguiendo el calendario de actividades especiales, Bangtan Sonyeondan lanzó dos nuevos dance practice de las canciones Black Swan y N.O, los videos están disponibles en su canal de YouTube. Tras su estreno, ARMY elogió las habilidades en el baile de cada integrante.

Los ensayos muestran el lado más profesional de BTS, ya que preparan con mucho cuidado cada presentación que realizan, los detrás de escenas fueron parte de sus promociones de su álbum Map Of The Soul: 7 y su concierto ON:E.

"Black Swan" es una de sus mejores coreografías y BTS preparó un intro similar a un musical de ballet. Jimin tiene estudios en danza contemporánea, por lo que crearon un baile a gran escala y con diferentes movimientos que demuestran por qué son los mejores. La canción retrata el sufrimiento de un artista al peder el amor por lo que lo apasiona.

BTS: Los reyes del Break Dance

Otro de los dance practice que reveló BTS fue el de "N.O", canción del 2014. Los idols realizaron este performance durante el concierto Map OF The Soul: ON:E y crearon una nueva versión de la coreografía que incluyó un break dance.



El grupo K-pop contó con la ayuda de bailarines, quienes ondearon varias banderas con el logo de BTS y marcharon como si de un desfile se tratase. Los 7 integrantes realizaron un break dance frente a la cámara al ritmo de la música. La coordinación y sincronía son sus elementos más fuertes.

El FESTA 2021 celebra su aniversario de 8 años, por lo que BTS comparte diversos recuerdos o clips inéditos de sus proyectos para agradecer a sus fans todo el apoyo, además de conmemorar todo lo que hicieron en el año anterior.

