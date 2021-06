Ariana Grande y Jennette McCurdy: Así fue el pleito que separó a las estrellas de Sam y Cat

La famosa cantante Ariana Grande es reconocida como una verdadera celebridad en todo el mundo, discos, presentaciones, modelaje, campañas publicitarias, todo le sale bien, sin embargo, en sus inicios tuvo que pasar por el trago amargo de su relación con otra estrella de la televisión, Jennette McCurdy y su cancelación del programa que ambas protagonizaban.

Recordemos que el par de jóvenes fueron invitadas a participar en un spin-off de dos de las series más exitosas del canal Nickelodeon en los inicios del siglo XXI, ICarly y Victorius, bajo el nombre de Sam & Cat.

Grande era la estrella en Victorius (Cat Valentine) y McCurdy (Sam Puckett) en iCarly compartiendo créditos con Miranda Cosgrove, debido al éxito de ambas series y a la alta expectativa que generaban con sus fans, Nickelodeon decidió armar la serie con ambas protagonistas, pero… algo pasó y esa amistad inquebrantable no alcanzó más que a una temporada.

Pero vayamos a la historia, en abril de 2014 se difundió la noticia de que existían problemas entre ambas celebridades en el set de Sam & Cat, sin especificarse de qué se trataba, lo confuso del rumor no checaba con el éxito que se reflejaba en los altos ratings de la serie de televisión.

Sin embargo, el primer ‘dardo envenenado’ provino de McCurdy, ya que en la entrega de los Kids Choice Awards, ella decidió no asistir a la gala, a pesar de que el programa en el que participaba estaba nominado y compartía la nominación con Grande, al final Ariana ganó el premio como la actriz favorita en televisión.

Las razones fueron expuestas por Jennette a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, este hecho confundió a sus seguidores, ya que ambas actrices se habían mostrado mucho cariño y afecto, sobre todo después del trago amargo que pasó Jennette luego de la pérdida de su madre por causa del cáncer en 2013. En aquel momento Ariana le brindó su apoyo y McCurdy reaccionó positivamente a ese gesto, sin embargo, después de ese hecho Jennette decidió terminar con su carrera artística (solo por un tiempo).

"Me han puesto en una posición incómoda, injusta y comprometedora (muchos de ustedes han adivinado lo que es) y pues tuve que protegerme. Decidí no ir porque hacer lo que es correcto es lo que mi madre siempre me ha enseñado. Quiero agradecerlos a ustedes que me han brindado amables palabras apoyándome- McCurdians igual que Arianators. No importa a que o a quien apoyan, hay que apoyar a lo que es justo primero. Si han hecho eso, gracias."

Las fotos de la discordia…

Tanto los McCurdians como los Arianators, pusieron en tela de juicio ese mensaje y de inmediato salió a relucir el tema sobre las fotos íntimas que fueron exhibidas en Twitter en las que se mostraba a la joven semidesnuda, (los rumores indicaban que el principal sospechoso era el jugador de la NBA, Andre Drummond, quién salió con la joven por algún tiempo) este hecho fue desmentido por la propia Jennette, lo que atrajo las sospechas sobre otras razones que pudieron poner en riesgo la serie y…

Después vino una luz en la oscuridad, se trataba de dinero, de acuerdo con la joven, la verdadera razón por la que no deseaba continuar con el proyecto era por la diferencia salarial, ya que de acuerdo con su versión, Ariana ganaba más que ella y no le parecía justo, en otros términos, el problema no era con Ariana sino con Nickelodeon por el pago.

Sin embargo, a Grande no le gustó para nada esa información y se mostró muy triste ya que según ella, no sabía que existiera una diferencia salarial entre ambas y el acuerdo al que llegaron con Nickelodeon era que ambas estarían ganando lo mismo porque trabajaban igual y con muchos sacrificios.

Sin embargo, de nada valió esa ‘defensa’ y los rumores terminaron por confirmar lo que se había especulado, la serie llegaría a su fin, pero las supuestas rencillas entre ambas escalaron sin que se sepa exactamente qué sucedió.

Recordemos que primero McCurdy envió señales confusas con sus publicaciones en Twitter sobre una supuesta amiga a la que le reprochó sus actitudes y llamó una “amistad tóxica”, sin embargo, jamás se señaló directamente a Ariana, pero sus fans de ambas celebridades tomaron partido y fue subiendo de tono el encontronazo.

Poco después, ya fuera del proyecto y con sus carreras separadas por completo, McCurdy llevó a cabo una serie denominada "What's next for Sarah? en la que ‘casualmente’ existía un personaje llamado ‘Gloriana”, caracterizado con cabello largo y agarrado con una cola de caballo, y por si fuera poco ese personaje también cantaba, lo que llamó poderosamente la atención de los seguidores, al considerar que era una afrenta para Grande por parte de quien en el pasado fue una amiga muy cercana.

Después de eso, pasaron meses y varios rumores hasta que finalmente en 2015, McCurdy habló por fin de su relación con Ariana durante una entrevista y lo que reveló dejó en paz a los fans y la relación con ella.

Ariana y yo éramos y seguimos siendo súper cercanas y pensamos de la misma manera. Cuando terminó el show, todos quisieron encontrarle algún defecto a nuestra relación, hacerla dramática y complicada. Nosotras nos peleábamos algunas veces, pero como hermanas. Nos conocemos muy bien, así que lamento que se haya malinterpretado todo”

Y finalizó diciendo que no imaginaba no ser amiga de Ariana y de Miranda Cosgrove “con ellas tengo un vínculo impenetrable”.

