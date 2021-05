Jennette McCurdy no participará en reboot de iCarly por esta CONTUNDENTE razón

Los seguidores de iCarly esperan el regreso de la famosa serie con el elenco original, pero esto no será posible ya que Jennette McCurdy anunció que no formará parte de este proyecto. La actriz que personificó a Sam en la famosa serie explicó que se sintió avergonzada por este trabajo.

Afirmó que dejó la actuación hace unos años porque no tenía ganas de hacerlo. Fue gracias a su mamá que obtuvo este papel cuando tenía seis años, pero pronto se volvió el soporte de su familia. McCurdy decidió alejarse de los estudios de grabación después de la muerte de su madre.

Un proyecto sin interés

La actriz de 28 años señaló que se siente avergonzada por los papeles que realizó en el pasado. Algo que resiente de muchas maneras, esto se lo confesó a Anna Ferris.

En su momento, se afirmó que la producción estaba buscando a la actriz para estar presente en la reunión de iCarly, pero la propia actriz señaló que no formará parte de este reboot ya que no pretende regresar a la televisión, además de que es un proyecto que no le interesa.

Avergonzada

"Hice los programas en los que estaba, como de 13 a 21, y a los 15 ya estaba avergonzada. Mis amigos a los 15 no decían: 'Estás en este programa de Nickelodeon', fue vergonzoso", agregó la actriz.

Concluyó afirmando que no se encuentra orgullosa de sus roles por lo que tampoco se siente satisfecha por estos roles. Jennette McCurdy participó en seis temporada de iCarly, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie.

Con información de medios.

rcb