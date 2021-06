Efeméride: ¿Qué pasó el 25 de junio? Muere Michael Jackson; esta es la canción más escuchada del Rey del Pop

Michael Jackson nació en Indiana, Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958 y murió en Los Ángeles, California el 25 de junio de 2009. Hoy se cumplen 12 años de que el llamado "Rey del Pop" se fuera de este mundo, dejando un legado de exitosas canciones y también muchas polémicas a su alrededor sin resolver.

Cantante, compositor, productor, bailarín y actor, sin duda uno de los más grandes representantes de la música pop, quien falleció a los 50 años por una intoxicación, y quien viera su vida envuelta más de una vez es escándalos por abuso sexual a menores.

En el año 1993 fue acusado de abuso sexual infantil, pero el caso fue resuelto fuera de la corte. Y para 2005 fue juzgado y absuelto de nuevas acusaciones al ser declaró inocente por el jurado.

Jackson murió de intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina, después de sufrir un paro cardíaco, su muerte fue declarada como homicidio, por lo que su médico, Conrad Murray, fue declarado culpable de homicidio involuntario.

Uno de los más grandes representantes de la música pop. Foto: Especial

Esta es la canción más exitosa de Michael Jackson

El cantante dejó una larga lista de éxitos, pero Thriller fue su álbum más vendido, con ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo. Michael fue el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los diez primeros puestos del Billboard Hot 100.

Fue la misma revista de Billboard la que reveló en el año 2018 cuál fue la canción más exitosa en todos los años de carrera del Rey el Pop, un resultado que dejó a muchos sorprendidos, pues se trata del tema "Say say say", una la colaboración con Paul McCartney que fue lanzado en 1983.

"Say say say" es una canción pop escrita por McCartney y Jackson, producida por George Martin para el quinto álbum solista del ex Beatle, "Pipes of Peace". El tema estuvo seis semanas en el número uno y 18 dentro del Top 40 de la lista de Billboard. Además se posicionó como número uno en Estados Unidos, Noruega y Suecia, y en la segunda posición de popularidad en Reino Unido.

