Bárbara de Regil recibe nueva denuncia, examiga asegura que la actriz llegó a GOLPEAR a su mamá: VIDEO

Bárbara de Regil sigue siendo blanco de diversas críticas en redes sociales, y luego de que una amiga de la infancia despotricara contra ella, la actriz salió a explicar el motivo de censura en sus cuentas.

A través de un mensaje motivacional, la influencer comentó: “Soy responsable de lo que hago. No de lo que dicen que hago. Soy responsable de lo que digo. No de lo que dicen que digo. Como desde hace 5 años solo voy a dar aquí en mis redes Motivación, Alegría, Amor, Buena vibra y mucha fuerza”.

Con respecto de la restricción de comentarios, Bárbara aseguró que siente mucho el darse cuenta lo infelices que son muchos, refiriéndose así a sus haters y a las personas que le comentan cosas negativas a través de sus diversas publicaciones, principalmente en Instagram.

El mensaje de la también mujer fitness surge horas después de que una amiga de la infancia despotricara en su contra a través de la cuenta de TikTok identificada como ‘@OnkardevKaur3’.

“Saben que conozco muy bien a Bárbara de Regil, a Claudia. Quiero opinar porque soy alguien que sé quién es Claudia; coincido con su maquillista, con el chavo este que se dedica a ser las pruebas de laboratorio. Es una mujer muy patana, yo sí la conozco, No puedo jactarme de que sea algo ‘wow’ conocerla, es una mujer muy grosera”, expresó la ex amiga de la actriz.

Asimismo, esta persona reveló detalles del momento en que Bárbara le propinó golpes a su madre, e incluso dijo que en otra ocasión se peleó con un tío frente a ella.

“Se empezaron a decir groserías, no es la clase de mujer con la que uno se quisiera juntar. Ella y yo no nos hablamos porque cuando empezó a ser famosa se le subió. Lo que dice Xavier Kuri es una realidad, es una gañana y en mis palabras a su abuelita nunca vio por ella, le sacaba dinero para cuando comenzó lo de la actuación”, narró la ex amiga de Bárbara.