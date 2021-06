Michael JACKSON y Britney SPEARS, la noche que encumbró a la Princesa del POP: VIDEO

Michael Jackson.

Cabe iniciar así un recuerdo cuando este nombre surge, porque fue el más grande en lo que hizo y era capaz de plantarse, sin moverse siquiera, causando así el alarido de millones de personas. Este jueves 25 de junio se cumplen 12 años del fallecimiento del Rey del Pop, Michael Jackson, día en el cual es debido traer al presente uno de los muchos momentos que legó a la historia de la música.

Con el presente 2021 teniendo a Britney Spears en la boca de todos por su pelea legal para ser una mujer y adulta libre, es que nos viene a la memoria aquella mítica noche en que Michael y Britney fueron uno sólo en el escenario.

Épica noche el Madison Square Garden

Era la noche del 7 de septiembre de 2001, curiosa fecha tan sólo sucedida 4 días antes de atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York. La cita fue en el escenario del Madison Square Garden ante más de 20 mil personas. El suceso, celebrar 30 años de la carrera de Michael Jackson.

Emitido por la CBS a todo el mundo, el evento llevó a los fanáticos al paroxismo durante dos horas. La misma noche significó el último evento donde Jackson Five cantaron a lado de su hermano más exitoso, sumado a la gala de personalidades que participaron del evento, tales como: Usher, a NSYNC, Gloria Stefan, Marc Anthony y hasta Whitney Houston (qepd).

La chica de 19 años que conquistó a Michael

'The Way you Make me Feel' fue el tema elegido por Michael para cerrar la noche a lado de la joven que llevaba un par de años conquistando el mundo de la música pop: Britney Spears.

La clásica mezcla de sus acordes R&B y funk, salvajemente llevados por el género pop, daban ese sonido Motown tan característico en la composición de Michael y producción de Quincy Jones. Fue en esa increíble mezcla musical de 1987 perteneciente al álbum 'Bad', que Britney encontró salida al pináculo de su sensualidad post adolescente.

Con 19 años, la Princesa del Pop se encumbró la noche que miles celebraban el 30 Aniversario de la carrera del Rey del Pop.

La forma de mirar, la forma de caminar en ese vestido verde, la silueta cincelada por el baile, la melena rubia y el porte con bronceado perfecto, dieron paso a la voz pop femenina que dominó esa década.

20 años y dos muertes después

A casi 20 años de esa noche, el recuerdo de esa ocasión está ahí, en el video, en YouTube y en la mente de millones de fanáticos.

Ante ello, lo que quedó fue la muerte de Michael Jackson el 25 de junio de 2009. En esos mismos años, la repentina caída de Britney Spears y el descarrilamiento de su carrera, vida personal y salud mental.

A 20 años de ese dueto, mismo que se puede ver una y otra vez, queda lamentar dos muertes. La de 'Jacko', imposible de regresarlo a la vida. Y la de Britney, carrera que murió y resucitó años después, pero que ahora, de nueva cuenta, pasa por un estado de terapia intensiva con la posibilidad de no volver jamás.

MAAZ