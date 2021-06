BTS Meal inspira estos tenis que toda ARMY querrá tener, ¿cuánto cuestan y dónde comprarlos?

BTS Meal se volvió toda una sensación a nivel mundial, el menú favorito de la boyband surcoreana rompió récord de ventas. Por si fuera poco se dio a conocer el diseño de unos tenis inspirados en esta campaña y que toda ARMY querrá tener. ¿Dónde puedes comprarlos? Te decimos todo lo que debes saber.

No es la primera vez que el grupo K-pop inspira una línea de calzado, hace tiempo lanzaron una colaboración con Puma, también tienen su propia línea de ropa gracias a la pop up "House of BTS", con diseños inspirados en sus canciones y álbumes.

Con el regreso de BTS Meal a México, ARMY podrá disfrutar nuevamente de los famosos nuggets y salsas sweet chili y cajún; sin embargo, ARMY se emocionó luego de ver un video con los nuevos tenis inspirados en los idols coreanos.

Los tenis de McDonald's x BTS

¿Cuánto cuestan y dónde puedes comprarlos? Gracias al diseñador y artista Josiah Chua, en redes sociales se viralizó un video que muestra unos tenis inspirados en BTS Meal. El creador lo decoró con las salsas que vienen incluidas en el combo.



Sobre su precio, son totalmente gratis, ya que Josuah utilizó solamente materiales reciclables y ARMY puede armar los suyos también. El diseñador ocupó los empaques morados de BTS Meal, incluso los recipientes de las salsas para acompañar tus nuggets.



Solo necesitó de tijeras, pluma y medidas para decorar sus tenis al puro estilo de BTS. En sus redes sociales compartió fotos y videos de su diseño original, además publicó el detrás de cámaras para que cualquier ARMY pueda copiarlos, incluso les colocó un pequeño compartimiento para colocar tu comida.

En redes sociales ARMY agradeció el gesto del diseñador, ya que a pesar de ser un par de tenis únicos, mostró su apoyo al grupo K-pop. Bangtan no solo es la banda más famosa a nivel mundial, también son íconos de la moda. Con BTS Meal vendieron más del 60% mensual.

Si guardaste los empaques de McDonald's, podrás crear estos tenis únicos y presumirlos en redes sociales como parte de tu colección. ¿Te gustaron estos tenis de BTS?

kma