Renjun de NCT abre su cuenta de Instagram; estas son sus primeras FOTOS

Esta mañana Renjun de NCT se convirtió en tendencia en las redes sociales como Twitter, pues hace unas horas abrió su cuenta personal de Instagram y sus primeras fotos causaron furor entre los seguidores de la agrupación de k-pop.

El NCTzen- nombre que reciben los fans del grupo- llenaron las plataformas con mensajes para darle la bienvenida al vocalista del grupo y hacerle saber a todos los seguidores alrededor del mundo que el cantante ya tiene una cuenta propia donde compartirá sus pensamientos y dará actualización sobre su trabajo.

En su primera publicación, en joven de 21 años subió un par de fotos a blanco y negro tomadas desde un ángulo en contra picada que deja ver la luz del sol y el cielo, elementos que acompañan su rostro.

El también integrante de NCT DREAM y NCT U llegó a 1 millón de seguidores en Instagram a menos de dos horas de haberlo abierto, por lo que impuso un nuevo récord personal al debutar en una red social.

Renjun se une a otros miembros de NCT que han abierto sus cuentas en esta plataforma de fotos tales como: Johnny, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Lucas, Xiaojun, Hendery, Jaemin, Yangyang, Mark, Taeyong y Shotaro.

¿Quiénes son NCT?

S.M. Entertainment anunció en 2016 la creación de una banda multinacional: Neo Culture Technology o NTC, la cual tiene varias subunidades y varios miembros.

NCT U debutó en abril de 2016 con el lanzamiento de "The 7th Sense" y "Without You", después,? NCT 127, vio la luz en julio del mismo año con el miniálbum homónimo. La tercera subunidad, NCT Dream, hizo lo propio con la canción "Chewing Gum" en agosto de 2016. WayV, la unidad china debutó en enero de 2019. Mientras que este año se espera el lanzamiento de NCT Hollywood.

