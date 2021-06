Autenticidad lo mantiene vigente: José Alfredo Jiménez Jr. dio detalles sobre la serie de su padre

Con mucho tequila y dolor, José Alfredo Jiménez escribió más de 250 canciones, muchas de las cuáles siguen sonando en las fiestas de los mexicanos y según su hijo, quien lleva el mismo nombre, esto se debe a que son letras sinceras.

“Son auténticas, como él. En una ocasión me dijo que sus canciones le habían dolido mucho, por eso tenían que pagarle. Escribía con el corazón cuando estaba enamorado, realmente sentía ese sentimiento de amor o desamor y la gente se sigue identificando con esas emociones. Su dicho era sentir todo, recuerdo que decía: ‘si quieres escribir de la feria, debes ir a la feria, pero no inventes las cosas, porque sino, no se sienten las letras ni cuando las cantas’”, recordó José Alfredo Jiménez Jr.

Tan vigente sigue el cantautor que su vida es del interés del público, por eso este año inician las grabaciones de su bioserie y una película, esta última llevará por nombre “La Gira del Caballo Blanco”, ambas bajo la producción de Elefantec Global, de Pepe Bastón, Grupo Palomera y Kenio Films.

“Esperamos que para el próximo mes de noviembre ya tengamos algunas escenas grabadas, aún estamos afinando el casting, la serie será sobre su vida y la película sobre el tour del mismo nombre, y no precisamente serán los mismos actores, porque son cosas diferentes”, detalló.

Jiménez Jr. insistió en que le gustaría que “El Dasa” dé vida a su padre en la serie, porque siente que tiene el mismo estilo, pero para la versión infantil y madura, no tiene opciones, porque tanto Luis Ángel, quien dio vida a “Miguel” en “Coco”, y Arturo Peniche, en quien había pensado para la etapa adulta, ya se ven más grandes a la edad correspondiente.

En noviembre próximo se cumplen 48 años de que el autor de “El Rey” falleciera, en el marco de este aniversario luctuoso se darán más detalles de los proyectos, por ahora se concentra en la presentación con la que recuerdan a su padre con un concierto híbrido.

“El año pasado tuvo que ser virtual por la situación sanitaria y nos sorprendió que nos escribieron de muchas partes del mundo que por primera vez veían la tumba de mi padre, estaban contentos por la transmisión, llegamos a las 500 mil reproducciones, por eso este año queremos hacer un show presencia y vía streaming para que más gente pueda verlo”, afirmó.

DATOS SU VIDA

José Alfredo Jiménez sólo se casó una vez con Paloma Gálvez, quien fue la madre de sus hijos Paloma y José Alfredo Jr..

Su esposa, de la que nunca se separó, fue la musa en el tema "Paloma querida".

José Alfredo Jiménez tuvo dos relaciones más, la primera con Mary Medel y Alicia Juárez.

Con Mary tuvo cuatro hijos: Guadalupe, José Antonio, Martha y José Alfredo.

DATOS DE JR.

Siguió los pasos de su padre como compositor, entre sus temas más famosos están “Herida sobre herida” y “Me hace falta una pieza”.

Es Vocal del Consejo Directivo, representante de herederos de los compositores ya fallecidos en la SACM.

También en dicha organización es director de la oficina de promoción del Catálogo de Oro.

Está organizando una exposición en las rejas de Chapultepec de los rostros de los compositores de México.

NÚMEROS

47 años tenía Josá Alfredo Jiménez en 1926.

13 capítulos y dos temporadas tendrá la serie.

