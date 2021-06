Andrea Meza externa su apoyo a mujeres trans para concursos de belleza

Andrea Meza ha sido blanco de la polémica tras su coronación como Miss Universo 2021, pues contrario a otras exreinas de belleza la mexicana no ha dudado en dar su opinión y no quedarse callada ante los señalamientos que se han realizado sobre ella. Ahora, causó gran revuelo al expresar su apoyo a las mujeres transgénero para que participen en concursos de belleza.

Lupita Jones ha sido calificada de transfóbica debido a los comentarios donde rechaza el que mujeres transgénero puedan participar en concursos de belleza como Miss Universo, declaraciones contrarias a las de Andrea Meza quien habla sobre la inclusión en estos certámenes.

En entrevista virtual, la chihuahuense de 26 años de edad fue cuestionada sobre incluir en México a mujeres transgénero en concursos de belleza como ya se ha hecho en Colombia y Sudáfrica, la respuesta ganó las palmas a Meza pues externó su apoyo a la comunidad LGBT.

“Son totalmente bienvenidas. A mi parecer ellas son mujeres y merecen ser respetadas y ser vistas por eso. Me encantaría que hubiera mujeres trans participando en México”, dijo Andrea Meza.

Andrea Meza apoya a mujeres trans

Desde antes de coronarse como ganadora de Miss Universo, Andrea Meza se dijo defensora de los derechos de las mujeres y trabaja de la mano con asociaciones para lograrlo. Además, también ha externado su apoyo a la comunidad LGBT en más de una ocasión a través de mensajes en sus redes sociales.

“Me encanta, es lo que quiero que vean, no me considero la mujer más bella del universo, eso para mí no existe. La belleza es subjetivo y lo que mí me parece bello para otra persona puede no serlo. Estoy aquí porque represento la imagen de una mujer actual, real y preparada”, añadió.

Andrea Meza motivó a otras mujeres a no dejarse intimar y luchar para alcanzar sus metas tanto en lo profesional como en lo personal: “Cualquier mujer que llega a un puesto alto y que demuestra que está preparada y que es valiosa motiva estos cambios”.

Andrea Meza. Foto: Instagram

