Serie de Netflix llega al Museo de Memoria y Tolerancia; visita la exposición virtual

Luego de llevar la historia de la masacre de Allende de 2011 a la ficción en la serie de “Somos”, que se estrena el 30 de junio en Netflix, inspirada en el reportaje de Ginger Thompson donde narró cómo una operación fallida contra el narco, desencadenó la matanza de los habitantes, la producción trabajó de la mano con el Museo de Memoria y Tolerancia para armar una exposición sobre el proceso de creación del proyecto y contextualizar la cultura del norte.

“Este es el grado de difusión que se necesita hacer para que no sea tan fácil de olvidar, para aprender qué esto pasa en nuestro país, porque no es un caso aislado, cada vez salen más fosas clandestinas que habla de otros Allendes cuyas historias no conocemos, entonces creo que ‘Somos’ nos da la oportunidad de diálogo entre todas las distintas partes”, comentó Monika Revilla, una de las guionistas de la serie durante la inauguración.