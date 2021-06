Alessandra Rosaldo responde a rumores de divorcio con Eugenio Derbez; hizo fuerte revelación

No hay duda que la segunda temporada de la serie De Viaje con los Derbez ha sido un éxito ya que se encuentra en los primeros lugares de las producciones más vistas en Amazon Prime Video, sin embargo, recientemente los rumores sobre una posible separación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han convertido en tendencia a una de las familias más famosas de México.

Fue la periodista de espectáculos Martha Figueroa quien dio conocer recientemente en el programa Con permiso que el final del matrimonio entre Derbez y Rosaldo estaba cada vez más cerca, esto debido a las discusiones y los pleitos que muchos espectadores pudieron atestiguar durante las transmisiones de la serie. No obstante, ante estas declaraciones ha sido la misma Alessandra Rosaldo quien salió a dar su versión acerca de las teorías que consideran un hecho su divorcio.

La cantante declaró durante una entrevista al programa De Primera Mano que su relación sigue estable y aunque su comportamiento no siempre agradará a todos, eso no es motivo para su separación: “Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. Seguimos juntos, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, aseguró Alessandra al programa de espectáculos.

“Ya no se soportan” aseguró Martha Figueroa

Fue en el programa Con Permiso, en donde la periodista Martha Figueroa aseguró que la relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ha dado un giro tan radical que incluso “ya no se soportan”. Tras el término de la primera temporada de la serie “De Viaje con los Derbez”, la cual presuntamente habría detonado el rompimiento del matrimonio entre Asilinn Derbez y Mauricio Ochmann, Rosaldo aseguró que la familia comprendió que existen pequeños problemas que tarde o temprano terminan por ver la luz y estallar.

Alessandra declaró que se percató que no estaba dejando a Eugenio ser el padre que es y que estaba interfiriendo en la relación mantiene con su hija Aitana. Explicó que hasta ahora todo va bien entre ella y su famoso esposo y consideró su relación como “absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”.

La vocalista de Sentidos Opuestos se casó hace casi nueve años con el comediante y actor Eugenio Derbez en la Ciudad de México, y aunque su noviazgo ya llevaba más de seis años finalmente unieron sus vidas en el verano de 2012. Desde entonces, Rosaldo siempre ha demostrado el gran amor que siente por su esposo y recientemente, en su canal de Youtube, lo reiteró al responder algunas preguntas de sus seguidores, donde incluso describió cómo fue que se enamoró de Derbez.

