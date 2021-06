Javiera Mena hace pop desprejuiciado

La cantante chilena Javiera Mena disfruta de la versatilidad del pop, que le permite desplazarse desde un sonido electrónico, pasar por las cuerdas sinfónicas para llegar a una balada, sonidos en los que ha venido trabajando en el último año y ahora presenta parte de esta música en “I. Entusiasmo”.

“Es un material cargado de pasión y entusiasmo, un EP lleno de pop que muestra lo desprejuiciado que es el género, porque una canción puede estar vestida de electrónica y otra ser una balada, pero todas son una muestras de mi espíritu artístico, transformado en diferentes lugares”, señaló la cantante que actualmente radica en Madrid.

Mena también es de las intérpretes que más defiende y ayuda a las mujeres en la música, de ahí que sus letras sean en pro del género, pero también apoya a la comunidad LGBTT, por eso su último sencillo “Diva”, hace una oda a los hombres, mujeres o personas no binarias que se sienten poderosas, seguras de sí mismas y alegres.

ORGULLOSA DE LA MÚSICA EN ESPAÑOL

Javiera considera que la música en español pasa por un buen momento, no sólo por el género urbano, aunque sí reconoce que éste abrió pasó a los demás, pero en general ve que las letras hispanas están conquistando al mundo, porque se están escribiendo cosas interesantes y con un estilo propio.

La intérprete cumple 21 años de carrera este año, no ha sido fácil, pero durante todo este tiempo ha recibido reconocimientos que la hacen seguir adelante, el más reciente fue que forma parte de las 10 artistas latinoamericanas más reconocidas por las mujeres de la zona, según un estudio que publicó el sitio Ruidosa, y que es encabezado por Shakira.

“Esto es una cosechan de muchos años de carrera y de ser fiel a mí misma, porque quizá no he tenido las súper ventas en los discos, pero al final aparecen este tipo de cosas que muestran una carrera sólida que se mantiene a través del tiempo, porque no es fácil seguir haciendo temas con los que conecté la gente”, finalizó.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

