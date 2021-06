Exatlón México: Casandra Ascencio se olvida de pleito con Mati Álvarez; presume cuerpazo en bikini

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de Exatlón México después de observar que Casandra Ascencio dejó de lado el pleito que tenía con Mati Álvarez para disfrutar de unas envidiables vacaciones en compañía de su novio, Yomi.

¿Qué ocurrió?

Hace unas semanas, las históricas competidoras del reality show de la televisora del Ajusco se enfrascaron en un fuerte intercambio de palabras debido a una polémica que surgió durante la final de la Copa Exatlón.

Aquella ocasión, Mati Álvarez le dijo a Casandra Ascencio que, en caso de que las dos llegaran a la final, compartirían uno de los premios. Sin embargo, la campeona no cumplió su palabra.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la campeona de la tercera y cuarta temporada de Exatlón México contó que no le entregó el premio a Casandra ya que su pase a la final no fue por su desempeño, si no porque ella se dejó ganar.

Ante ello, la basquetbolista aseguró que Mati Álvarez nunca le dijo que se dejó ganar, por lo que ella le pidió una explicación sobre el premio, el cual finalmente quedó en manos de "Terminator".

Se olvida de polémica

Hace unos momentos, por medio de su cuenta de Instagram, Casandra Ascencio demostró que dejó atrás la polémica con Mati Álvarez y disfruta de unas envidiables vacaciones junto a Yomi.

En las imágenes, "MVP", como se le conoce en el reality show, posó con una espectacular traje de baño que complementó a la perfección su envidiable figura. La joven pasó unos días de relajación junto a su pareja sentimental.

En las fotografías observamos a Casandra Ascencio posar con un traje de baño en tonos claros que dejan poco a la imaginación y robaron un sin fin de suspiros entre los seguidores de Exatlón México.

