Débora HALLAL sueña ser Miss Universo para ayudar a mujeres a superar enfermedades

Ser una Mexicana Universal es, para Débora Hallal, un compromiso perfectamente acorde a su forma de ver y sentir la vida. Oriunda de Sinaloa, con 24 de vida y la oportunidad de representar a México en el certamen de Miss Universo a finales de este 2021, Débora sabe bien que va por la corona para mostrar al mundo que es una mujer fuerte, capaz y sensible, interesada en las causas nobles que ayuden a la mujer de nuestro país y otras latitudes.

Así lo manifestó en entrevista para El Heraldo de México, con toda la franqueza, simpatía y compromiso que le representa la preparación que está llevando para estar lista de cara al certamen internacional.

En enlace vía remota desde Sinaloa, Débora Hallal manifestó que ahora vive un sueño por el que ha luchado mucho, desde ganar la competencias regionales y nacionales y, claro está superar una enfermedad que casi la dejó sin oportunidad de volver a las pasarelas.

Débora se prepara para Miss Universo

A seis meses de participar en el certamen de Miss Universo y un mes de cumplir 25 años, Débora Hallal lleva una preparación completa para dar lo mejor de sí en el concurso.

"Creo que debo llevar todos los temas dominados, desde pasarela, oratoria, storytelling, inglés, salud mental, gimnasio, todo para tener un temple de acero para escuchar y aceptar comentarios, tanto negativos como positivos, que te aporten a tu preparación. Debo ser muy fuerte estos meses", indicó la joven.

¿Qué le aconseja y pide Lupita Jones?

En los meses recientes, Hallal ha estado muy cerca de Lupita Jones, su mentora en este camino por la corona universal. Por ello, encuentra en ella grandes consejos y aprendizaje constante, teniendo claro qué busca Jones en cada aspirante que moldea.

"Lupita Jones siempre ha inculcado a las mujeres que sean ellas mismas, porque no todas las mujeres pueden ser iguales, pensar igual o llevar el mismo mensaje ni tener el mismo espíritu, porque la vida no es así. Cada una de nosotras va con distinto mensaje, proyección y conocimientos de la vida, porque cada una tenemos historias de vida diferente".

"Considero que eso le gusta a Lupita, elegir cada año a mujeres que tengan historias de vida diferente, un mensaje personal, una historia de vida a la plataforma de Miss Universo. Lupita siempre ha inculcado ser auténtica y poner énfasis en los valores, ser respetuosa, disciplinada y honesta con lo que haces".

Hallal ama la filantropía con su proyecto social

Partiendo de la historia de vida que Mexicana Universal busca mostrar, como un ejemplo de vida para millones de mujeres, es que Débora Hallal compartió más sobre qué vivió ella hace un par de años cuando padeció la enfermedad de Hashimoto, que afectó a su glándula tiroides.

Tras recordar ese suceso, la joven abrió su corazón, aceptó que sintió miedo de no saber qué hacer con sus sueños ni cómo superarlos. A la par, desde hace seis años, Débora lleva adelante su proyecto social Un Propósito, espacio donde ha desarrollado acciones filantrópicas para ayudar a niños, ancianos o cualquier otra misiva que le rinda frutos a quien más lo necesite.

Con esta forma de ser y sentir, Débora enfrentó la enfermedad que padeció y aprendió que, tras curarse, ella quería ser el ejemplo de fuerza que necesitó cuando vio su salud mermada.

"Yo tengo un proyecto social llamado Un Propósito, en el que he trabajado junto con mi familia, mis papás. Me gusta abanderar mi proyecto social, quiero trabajar siempre en él porque es un lado filantrópico que tenemos los seres humanos y eso quiero, inspirar a las personas a que saquen su lado humano para que ayuden a una causa social.

Lo formalicé hace 6 años y cuenta con un abanico de opciones para incursionar como ciudadanos. Es importante ayudar a alcanzar un propósito de vida, no importa la profesión que tengas, Un Propósito tiene la intención de conseguir ese lado humano. No puedo cambiar el mundo, pero sí sembrar la semilla en la mente de una persona y así crear una red", explicó Hallal y remató con claridad: "Todo esto es muy importante para mí, quiero ser el portavoz de la mujer mexicana en un concurso internacional y llevar todos estos mensajes".

Ayuda a niñas enfermas a superar su mal

Con la convicción de que es lo mejor que puede hacer, Débora confesó como fue su proceso al padecer Tiroiditis de Hashimoto y qué marcó un antes y después para ahora ayudar a otras mujeres que padezcan una enfermedad.

"Fue difícil saber que estaba enferma de Hashimoto, porque ya tenía el sueño de representar a México. Al momento que me dicen que padezco la enfermedad, pensé que ya no iba a poder. Pensé que una persona enferma no podría competir a nivel internacional, se me nubló todo.

"Investigué sobre la enfermedad, vi que la padecía una modelo de Victoria's Secret, Bella Hadid. Quería conocer alguna persona que hubiera padecido la enfermedad y me contara su experiencia, que todo iba a estar bien, que iba a seguir mis sueños y le echara ganas. Como no conseguí a esa persona, yo tuve que salir adelante sufriendo, llorando, mi familia me impulsó", reflexionó.

Fue entonces que Débora decidió ser la voz de más mujeres: "Desde ese momento, decidí que yo tenía que ser esa persona que yo necesité, yo tengo que apoyar a esas niñas que están sufriendo una enfermedad y decirles 'Sí se puede, sí lo vas a lograr'.

"Es un proceso de tu vida y lo relaciono con una mariposa -porque la tiroides tiene la forma de una mariposa-. A mí me cortaron la mitad de la tiroides, el doctor me explicó que me iban a cortar un ala y pensé que una mariposa sin ala no vuela. pero entendí que no se llega volando a los lugares, a veces se llega caminando, escalando, nadando, puede ser más difícil pero cuando estás en la cima estás completamente satisfecha", culminó.

Para culminar, Débora Hallal remató que más allá de obtener o no la corona de Miss Universo "a esto me quiero dedicar, me encanta la filantropía, el lado humano, conocer a las personas desde el corazón y es por eso que considero que puedo ser una muy buena embajadora de Miss Universo".

Por MARIO ALMAGUER