Esta es la ENFERMEDAD que sufrió DÉBORA HALLAL y casi la deja fuera de Miss Universo 2021

Con apenas 24 años de edad y una vida llena de sueños por delante, Débora Hallal es la mujer que representará a México en el certamen de Miss Universo 2021, mismo que significará la sucesión de la actual Miss Universo, con la mexicana Andrea Meza como representante.

Pero, no todo ha sido sencillo para Débora Hallal, puesto que la oriunda de Sinaloa enfrentó un duro suceso en su vida hace no mucho tiempo, cuando enfermó de Tiroiditis de Hashimoto y estuvo a punto de abandonar las competencias de belleza que, hoy en día, le tienen para representar a nuestro país.

¿Qué es la Tiroiditis de Hashimoto?

La enfermedad que Débora Hallal padeció es ésta, Tiroiditis de Hashimoto o también conocida como hipotiroidismo. Para entender mejor qué es este padecimiento, cabe explicar que es una afección en la que el sistema inmunológico ataca a la glándula con forma de mariposa ubicada en el cuello (tiroides).

Inicialmente, la inflamación de la glándula tiroides ocasiona una filtración que tiene como resultado un exceso de las hormonas tiroideas (hipertiroidismo). Más adelante, la inflamación evita que la glándula tiroides produzca suficientes hormonas (hipotiroidismo).

Entre los síntomas iniciales o básicos, se presentan:

La fatiga y aumento de peso inexplicable.

Piel seca o áspera

Caída del pelo o sequedad

Es común el agrandamiento de la tiroides, articulación rígida, aumento de peso, debilidad muscular, depresión, estreñimiento, fatiga, frecuencia cardíaca lenta, hinchazón en las extremidades, ojos hinchados y sensibilidad al frío.

A grandes rasgos, el tratamiento inicial requiere uso de medicamentos de hormona sintética para suministrar al paciente, mismo que suele ser efectivo.

Débora Hallal comparte su enfermedad

De la forma más sincera y emotiva que sintió, Débora Hallal compartió el 23 de noviembre de 2020, lo difícil que fue superar la enfermedad que le aquejó entre 2018 y 2019.

"Hace 2 años estaba en la cama de mi casa con dificultades para pasar saliva y con mucho dolor.... me habían quitado la mitad de mi tiroides porque tenía nódulos", comenzó la joven que fue nombrada Miss Sinaloa en el certamen regional de Mexicana Universal.

"En ese momento vi imposible el pararme en un escenario de un concurso de belleza", precisó Débora, sobre el sueño de concursar para ser la mujer más bella de México.

Revela que padece mal de la tiroides

"¿Podré concursar teniendo Hashimoto? ¿El hipotiroidismo será algo por lo que me prohíban participar?", fueron las primeras dudas que surgieron en la mente de Débora Hallal, tras saber que enfrentaría un gran reto de salud.

Ante este reto, su familia fue quien le brindó el mayor apoyo, especialmente su madre, quien "Mi mamá fue mi amiga, cómplice, enfermera y mi súper heroína. Mi familia me comenzó a dar muchos mensajes de aliento y mi papá me recordó que lo más importante era mi salud... entonces me comencé a concentrar en mi recuperación y en estar bien".

Recibe la oportunidad de concursar

Luego de difíciles meses, Débora fue designada para representar a Sinaloa en el certamen nacional y ahí comenzó la aventura de su vida que, hoy en día, la llevará a Miss Universo 2021.

"4 meses después de mi operación @perlabeltran_oficial me designa como la representante de Sinaloa en Mexicana Universal. El proceso no fue fácil, antes de la operación había subido mucho de peso.... pero me encontré personas en el camino como @lwyllycg que me ayudaron en mi preparación física y con mi tratamiento controlado pude lograr mi objetivo", recordó.

Para culminar, en ese 23 de noviembre de 2020, Débora, desde la sede oficial de Mexicana Universal que luego la llevó a ganarse un sitio en Miss Universo, precisó que su superpoder era la fuerza transformadora.

