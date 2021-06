¡Fuimos engañados! Esta es la canción ORIGINAL de la telenovela "Yo soy Betty, la fea" | VIDEO

Sin duda alguna, "Yo soy Betty, la fea", fue de las telenovela colombianas más exitosas tanto en su país, como a nivel mundial, gracias a la historia en la que Beatriz Pinzón, una mujer carente de atractivo, se enamora de su jefe, Armando Mendoza, presidente de la empresa, Ecomoda, en la que se desenvuelve una gran narrativa que gira entorno a la belleza de "Betty".

Por supuesto, como en cada novela de que se situó a finales de los años 90 y a principio de los 2000, la melodía de introducción de la telenovela era lo primero que se presentaba antes de iniciarla, misma que llegó a ser la favorita del público, y que incluso, la llegó a cantar, ya que tenía ese "pegue" que tiene cualquier canción que no te puedes sacar de la cabeza una vez que ya está dentro.

"Se dice de mi", versión telenovela

"Se dice de mi", es el título de la canción que lleva la introducción de la famosa telenovela, quien es interpretada por Yolanda Rayo, banda sonora de la telenovela número 1 de América Latina en aquél entonces y compuesta por Francisco Canaro, Guillermo Pichot y Guillermo Juan R. Pichot.

Sin embargo, la autora de esta icónica canción es Tita Merello, quien desafortunadamente no ha difundido mucho su carrera actoral y musical, y no porque se piense que la novela opacó a la actriz, sino porque la es una melodía muy antigua de los años 50, por lo que quizá no es muy bien recordada, sin embargo, es una de las canciones favoritas del público, en la versión de la telenovela.

A continuación de dejamos la versión ORIGINAL de "Se dice de mi", misma que no fue tan conocida y que suena muy parecido al Tango, y que incluso, podría decirse que se puede bailar en pareja.

Esta es una versión que un fan decidió remasterizar el audio, y colocarle un poco de color, ya que la versión original es en blanco y negro, ya que recordemos ue en los años 50 no había televisión a color y las producciones se realizaban con ese formato.

DRV