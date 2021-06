Christian Nodal habla por primera vez del tatuaje de Lupillo Rivera

Luego de anunciar que se van a casar, Christian Nodal sigue disfrutando de su romance con Belinda y así lo demostró durante la conferencia de prensa que realizó como parte del inicio de su serie de conciertos en el Parque Fundidora.

El cantante de música regional mexicana se mostró bastante amable con los reporteros y no se negó a responder polémicos temas de su vida persona.

Es precisamente bajo este panorama que el famoso habló de su colega Lupillo Rivera, quien hace pocos días provocó gran controversia al ponerse un manchón negro, considerado como un “blackout”, sobre el tatuaje de Belinda de su brazo.

Habla del tatuaje de Lupillo Rivera

Sin poder contener la risa al escuchar la acción del “Toro del corrido” para eliminar el rostro de Beli, Nodal contestó: “Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo… A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”

Por otra parte, Christian también acabó con las especulaciones sobre el posible embarazo de la cantante de música pop y sin negar su deseo de convertirse en padre junto a su futura esposa, el cantante explicó:

“Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco que va a salir muy pronto. O sea, no lo tengo bien planteado cómo va a ser esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser en privado, es algo que hasta la fecha no se ha hablado, y mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, tal cual nos acabamos de comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados, disfrutamos un ratito, sigue un bebé, entonces paso a pasito, pero yo estoy disfrutando cada etapa y primero Dios se dé”.

No obstante, el famoso manifestó que no pasará mucho tiempo para que pueda debutar como padre: “Yo a los 24 ya tengo que ser papá… yo quisiera tener unos 5 hijos”.

fal