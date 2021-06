Andrea Legarreta y Lolita Cortés rompen en llanto en Hoy por esta increíble razón: VIDEO

El concurso de baile llamado ‘Las estrellas bailan en Hoy’ que se realiza en el programa matutino, Hoy, está llegando a su recta final y los participantes van subiendo el nivel y en la última entrega del mencionado concurso las Andrea Legarreta y Lolita Cortes, quienes forman parte del jurado del concurso, llegaron hasta las lágrimas tras conmoverse por la presentación de una de las parejas.

Los encargados de provocar las lágrimas de las jueces fue el exfutbolista Moisés Muñoz y la presentadora y modelo coahuilense Marisol González quienes presentaron una coreografía con un alto grado de dificultad al ritmo de la canción ‘Ayer’ de Luis Miguel.

La pareja conformada por el ex jugador del América y la modelo lució elegantes trajes blancos durante su presentación y presentaron arriesgados movimientos como parte de su coreografía que llenaron de dramatismo su baile contemporáneo, por lo que durante su presentación lograron atraer toda la atención de los presentes en el set de grabación por lo insólito de su baile.

Al finalizar su número, la pareja explicó que el baile contemporáneo que presentaron fue montada por su coreógrafa, Cynthia quien se habría inspirado en la reciente muerte de su madre, quien falleció a consecuencia del Covid-19 por lo que intentó expresar a través de una coreografía todo el dolor que sintió tras la partida de su mamá.

“Jamás imagine que pudieran lograr este nivel de actuación en la danza” Le dice Lola a #MariMoy uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE22



Calificaciones:

Andrea 10

Latin 9

Lola 9

Total: 28 puntos#LasEstrellasBailanEnHoy @marisolglzz @MoyMu23 pic.twitter.com/pPYehldUs4 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 16, 2021

Andrea y Lolita rompen en llanto

Tras presenciar el número presentado por Moisés Muñoz y Marisol González, Andrea Legarreta se mostró conmovida y tras escuchar la historia de la coreografía no pudo evitar que brotaran lágrimas de sus ojos, además, se quedó sin palabras para emitir su opinión sobre el trabajo delos participantes y solo se limitó a agradecerles por el gran esfuerzo que han hecho para presentar un baile de ese nivel.

Por su parte, Latin Lover, el segundo juez en emitir su opinión, fue un poco más duro en sus críticas, sin embargo, resaltó la gran evolución de la pareja en el concurso y los felicitó debido a que lograron transmitir sentimientos a través del baile.

Lolita Cortés fue la última en emitir su opinión y con la voz entrecortada resaltó que hubo ciertas fallas pero que lograron su objetivo de contar una historia y no pudo evitar las lágrimas al mencionar que el tema de las muertes que dejó la pandemia la ponen sensible y también se mostró sorprendida por el nivel que alcanzaron pues no tiene mucho tiempo ensayando como pareja.

Para finalizar, la pareja se mostró conmovida por las opiniones de los jueces y aseguraron que dejaron todo en la pista de baile pues mencionaron que trabajaron muy duro para presentar la coreografía y aseguran que se apropiaron de la historia para lograr transmitir el sentimiento de su coreógrafa.

Moisés Muñoz y Marisol González lograron obtener una de las mejores calificaciones del día pues Andrea Legarreta les dio un 10, Latin Lover un 9 y Lolita Cortés también calificó con un 9 su actuación en la pista de baile.

CBC