Amber Heard será la actriz mejor pagada de Hollywood; esto ganará en Aquaman 2

La actriz Amber Heard se convertirá en la mejor pagada de Hollywood, gracias a su participación en la película Aquaman 2, que será estrenada en 2022. Hay que recordar que en la primera parte recibió un pago de 5 millones de dólares, pero la cifra para esta oportunidad ha crecido considerablemente.

Para la secuela de la historia recibirá 10 millones de dólares, pero también tendrá un porcentaje de las ventas totales, como un bono que se encuentra en su contrato.

Por eso, si consideramos que la primera parte ganó más de mil 148 millones de dólares, Heard podría recibir un bono de entre 25 y 30 millones de dólares, extra a su sueldo por participar en la historia de DC Comics. Ésta es una cantidad que ni Angelina Jolie ni Charlize Theron podrán alcanzar por las producciones hechas con Netflix.

Incluso, Heard recibirá mejores dividendos que cualquier actor que haya participado en una película de superhéroes. Por ejemplo, Robert Downey Jr. recaudó 20 millones de dólares por la película Vengadores: Endgame, de 2019. En el caso de Chris Evans (Capitán America) y Chris Hemsworth (Thor) recibieron unos 25 millones cada uno, además del pago asegurado por su actuación.

Heard tiene varios proyectos en puerta

Además de la película que protagonizará junto a Jason Mamoa, Amber Heard también estará en otros proyectos como Run Away with Me, dirigida por Fred Grivois, en donde cuentan la historia de un estadounidense en París, que se enamora de una modelo y los dos se mezclan en el inframundo criminal de la industria europea del modelaje.

Poco a poco, la fama de Amber Heard ha crecido, gracias a su participación en largometrajes como La chica danesa, I Do... Until I Don't, la Liga de la Justicia, Her Smell, Aquaman y Zack Snyder's Justice League.

Ahora es momento de disfrutar una participación más de Amber Heard en la gran pantalla, durante el estreno de Aquaman 2.

