¿Por qué Jackie Chan ya no aparece en películas de Hollywood?

Jackie Chan es uno de los mayores referentes del cine de los años 90. Su participación en películas como "Una Pareja Explosiva", "¿Quién diablos soy yo?", "Masacre en Nueva York", "El Smoking", entre otras fue parte de las últimas grandes producciones que se pudieron disfrutar antes de la llegada de los DVD.

Pese a ser una estrella reconocida por sus acrobacias, desde el 2008 ha buscado tomar un camino diferente y no protagonizar únicamente cintas basadas en agentes encubiertos, policías, artistas marciales o cualquier profesión que lo siguiera encasillando en un héroe de acción.

El motivo de esto, narró el mismo actor, se debe a que no se le ha permitido explorar otras facetas en Hollywood. De esta manera, el intérprete se ha dado el lujo de rechazar varios guiones que le piden hacer las mismas acrobacias una y otra vez.

"Con el tiempo ya no podré pelear ni hacer comedia, pero si cambio como actor nadie lo acepta", dijo en entrevista para "The Late Show with Stephen Colbert.