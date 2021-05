¿Lo sabías? Estos son los dos magnates en los que se se inspiró Robert Downey Jr. para dar vida a Iron Man

Para nadie es un secreto que uno de los actores más reconocidos de los últimos años gracias a que da vida al icónico superhéroe de Marvel, Iron Man, es Robert Downey Jr., quien para dar vida a este personaje se inspiró en dos multimillonarios reales, conoce de quienes se tratan y cómo este personaje cambió la vida del actor para siempre.

Según ha revelado el propio Robert Downey Jr. en diversas entrevistas, para poder interpretar al excéntrico multimillonario, filántropo, experto en tecnología y superhéroe se inspiró en el multimillonario empresario y magnate Howard Hughes, así como en en el excéntrico CEO de Tesla Motors y SpaceX, Elon Musk, para dar vida a Tony Stark. Personaje que como él, fue adicto al alcohol.

Curiosamente hoy sabemos que las cintas de Iron Man fueron un rotundo éxito, sin embargo, en un inicio la adaptación de Iron Man fue una pesadilla; ofrecieron a más de 30 personas escribir el guion, pero la mayoría lo rechaza alegando que el personaje era demasiado oscuro y que el público no empatizaría con él. Nada más lejos de la realidad.

Parte de la personalidad de estos magnates se ve reflejada en la forma se ser de Iron Man. FOTO: ESPECIAL

El personaje que salvó su vida

En la actualidad Robert Downey Jr. es uno de los actores más queridos de Hollywood, sin embargo no siempre fue así pues hubo una época en el que el mundo de las drogas y las adicciones le arrebataron su salud, carrera y familia.

Fue así que el famoso actor que da vida a Iron Man tuvo una época muy oscura en su vida, siendo una de las anécdotas más conocidas en ese sentido la revelada en el libro The New Breed: Actors Coming of Age, donde dijo que su padre le dio de fumar marihuana a los 6 años.

Robert Downey Jr. estuvo en prisión en dos ocasiones. FOTO: ESPECIAL

También fue condenado a prisión en dos ocasiones debido al consumo excesivo de sustancia ilícitas, lo que lo llevó a quedar en la calle rogando que no fuera arrestado nuevamente.

Noticias Relacionadas Así funciona el traje real que te permite volar como el de Iron Man (VIDEO)

Pero a pesar de todos sus excesos y escándalos, fue el papel de Tony Stark el que lo regresó al estrellato y lo alejó definitivamente de las adicciones luego de que en 2008 se le abriera la oportunidad de interpretar al famoso superhéroe.

El día que Tony Stark conoció a Elon Musk

La influencia de Elon Musk para crear la peculiar personalidad de Tony Stark se vio reflejada en más de una ocasión y homenajeada durante la segunda cinta del personaje, cuando el millonario y dueño de Tesla. Inc tuvo un pequeño cameo donde durante una comida tiene un breve diálogo con Tony Stark.

Pero Elon Musk participó en 'Iron Man 2' más allá de un cameo, ya que facilitó parte de sus bodegas para grabar una escena, específicamente donde se ve a Justin Hammer trabajando, ya que esas bodegas originalmente pertenecen a SpaceX.

SSB