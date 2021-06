“Una madre para mí no se toca” Laura Bozzo arremete en contra de Frida Sofía

Después de que Frida Sofía interpusiera una denuncia ante las autoridades contra Alejandra Guzmán, la conductora Laura Bozzo se manifestó en contra de las acciones de la joven al considerar que “una madre no se toca” .

En ese sentido la polémica presentadora de televisión, advirtió a la joven cantante que ante los jueces deberá presentar pruebas contundentes de las acusaciones que ha lanzado, pues en caso contrario podría incluso terminar en la cárcel por difamación.

“La primera regla que uno estudia en abogacía es: ‘todo lo que se afirma tiene que ser probado’, señaló la peruana, por lo que si no es probado todo lo que afirma, la que podría ir a la cárcel es Frida, porque esto no es broma”, comentó la conductora durante su encuentro con la prensa en una obra de teatro.

View this post on Instagram

Laura Bozzo externó su rechazo a las acciones de la nieta de Silvia Pinal por denunciar ante las autoridades a su propia madre, la intérprete de “Hacer el amor con otro”, pues si bien le otorga el beneficio de la duda, al señalar que debe ser muy doloroso lo que ella pasó.

Desde su punto de vista hay cosas que “son sagradas”, pues para la presentadora pese a todo lo que pudiera haber pasado Alejandra es la madre de Frida,

“Yo nunca, jamás rompería ese límite (...) lo que pudiera haber hecho o no, es mi madre, entonces yo no podría jamás hacer algo así, creo que hubiera sido mejor reunirse, no sé, pero una madre para mí no se toca”, señaló.