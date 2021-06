Ricardo Ponce responde a Maire Wink tras escándalo sexual; "no hay pruebas legales", dice | VIDEO

Hace unos días, Maire Wink hizo una denuncia pública en contra de Ricardo Ponce, quien se autodenomina 'creador de la autosanación'. A través de un video de casi una hora, la youtuber lo acusó de tener una secta sexual, pues relató que en uno de sus retiros, donde cientos de personas acuden para intentar recibir ayuda emocional, sufrió abuso sexual por parte de él.

Ahora, el coach reapareció en redes sociales para romper el silencio en torno a dicha acusación. El motivador publicó un video de poco más de tres minutos en el que niega rotudandamente la denuncia en su contra, argumentando que se encuentra en México, para los que decían que había huido del país. Esto fue lo que dijo.

Ricardo Ponce se defiende de Marie Wink

"Empiezo diciendo que ningún ser humano debería crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin ninguna prueba legal. Hay personas y medios de comunicación que pretenden crear controversia sin ningún fundamento legal", dice Ricardo Ponce al inicio del clip.

"Si abres bien los ojos, te vas a poder dar cuenta de qué viene de todo esto, qué hay detrás de todo esto, está muy claro. Sé que mi mensaje genera muchas emociones, que toca fibras muy sensibles y hace todo eso simplemente para que puedas sanar tu vida. Cuando no se genera esta sanación, lo que se crea es una reacción violenta y eso es lo que pasó en este caso", agregó.

YosStop comparte experiencia en retiro de Ricardo Ponce y la acusan de apoyar abusadores

El coach motivacional expresó que no quiso entrar en detalles para no crear más polémica y chismes, dejando en claro que no dará declaraciones sobre el tema legal hasta que "todo quede aclarado". Ponce afirmó esta situación en la que se encuentra lo ayudó a evolucionar, aunque cada día sigue aprendiendo de él.

"Esto es un renacimiento. La autosanación va mucho más allá de esta persona que ves aquí enfrente. El mensajero no tiene ninguna importancia, el mensaje va más allá. Muchas gracias a los millones de valientes que en todo momento me apoyaron, pudieron ver más allá de esa duda que se creó de mi persona, pudieron ver al ser humano y me expresaron todo su amor", expresó.

En la parte final del video aseguró que la autosanación nunca va a parar y que "todo sigue exactamente igual". Asimismo, convocó a todas las personas que se identificaron con su caso, diciendo:

"Hoy soy yo, mañana le puede tocar a alguien cercano. Si no hay pruebas legales, no pueden crucificar a otro ser humano; es hora de levantar la voz, es hora de que nos escuchen, pero, sobre todo, siempre con todo el amor", finalizó.

La denuncia de Maire Wink en contra de Ricardo Ponce

Fue el pasado 29 de mayo cuando la youtuber Maire Wink compartió un video en el que señaló que acudió a uno de los retiros que Ricardo Ponce realizó en Bacalar, Cancún. Durante los primeros días la experiencia le pareció interesante, pues quería sanar algunas heridas.

Sin embargo, poco a poco, el 'creador de la autosanación' se le fue acercando más y más, aprovechando la vulnerabilidad emocional de la víctima, el conferencista la invitó a ir a su oficina en donde la invitó a tener un encuentro sexual.

